Детеныш шимпанзе – альбинос впервые замечен в Уганде

15 июля 2018 года исследователи из Цюрихского университета, изучавшие шимпанзе в Уганде, стали свидетелями душераздирающей сцены: самка шимпанзе с детенышем-альбиносом на руках пыталась противостоять своим сородичам. Несколько взрослых особей — и самцов, и самок — вели себя по отношению к молодой матери агрессивно, «улюлюкали» и издавали другие угрожающие звуки, которые обычно применяются по отношению к врагам. Затем шимпанзе начали наносить жертве удары, догоняя ее в ветвях и продолжая избиение. Группа скрылась среди деревьев, и ученые не смогли продолжить наблюдение в этот день.

Однако спустя 4 дня они увидели, как из чащи вышел альфа-самец, держа на руках маленького альбиноса. Он уже был тяжело ранен и истекал кровью, и остальные члены группы принялись наносить ему укусы. После того, как тот умер, глава группы перенес тело на дерево, а 10 из 16 шимпанзе провели «исследование»: они трогали и обнюхивали труп.

Когда шимпанзе потеряли интерес к убитому, биологи забрали тело для вскрытия. Младенец, родившийся примерно 1 июля 2018 года, весил 2,1 кг. На его коже, волосах и глазах полностью отсутствовала пигментация, то есть он был настоящим альбиносом. На многих его частях тела имелись серьезные раны, у него отсутствовала левая рука с предплечьем, несколько пальцев на правой руке и правое ухо. Череп имел трещину, правое полушарие головного мозга было повреждено. Причиной смерти была признана травма головы, ставшая результатом укуса одной из самок.

Это редкое наблюдение показывает реакцию представителей фауны на чужака в своих рядах. В природе не встречается взрослых шимпанзе-альбиносов: очевидно, их убивают в первые недели жизни. Лишь однажды, 20 лет назад, новорожденной самке шимпанзе с белой окраской удалось спастись — детали этого «побега» не известны; ученые нашли детеныша-альбиноса в лесу и переместили в природоохранный центр, дав имя Пинки. Убитый практически на глазах наблюдателей малыш — второй пример альбинизма у этих приматов за всю историю наблюдений.

Реакция группы на события была уникальной. Некоторые из её членов оставались безразличными, другие откровенно боялись непонятного существа и ограничивались криками на расстоянии, тогда как третьи проявляли повышенный уровень агрессии, нанося заведомо смертельные травмы.

Необычной была и реакция на смерть. Те обезьяны, которые покусывали труп и трогали его шерсть, вели себя точно так же, как шимпанзе ведут себя при знакомстве с новым неодушевленным предметом. С другой стороны, некоторые животные признали в убитом живое существо: об этом говорят обнюхивание и поглаживание — ритуалы, которые шимпанзе проводят по отношению к своим покойным.

Все эти наблюдения дают большую пищу для дальнейших исследований. Узнайте о жизни орангутана-альбиноса.