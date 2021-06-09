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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
Звери

Детеныш жирафа впервые увидел свою тень: видео

Анастасия Баринова
09 июня 2021
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Фото: Monarto Safari Park
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Фото: Monarto Safari Park
Малыш пытается познакомиться с «воображаемым другом».

7 мая в австралийском парке Monarto Safari на свет появилась самка жирафа. Ее мать, 15-летняя Коронго (Korongo), хорошо перенесла роды, однако связи с новорожденной у нее не возникло. Смотрители взяли ситуацию под свой контроль и приступили к кормлению малышки. Сначала ей давали молоко через зонд — на приучение к бутылочке требуется около пяти дней.

Со временем процесс кормления наладился, и жирафенок набирает вес согласно нормам. Малышку начали выпускать в вольер, где ее могут увидеть посетители. В свою очередь детеныш активно познает окружающий мир, и недавним открытием стало наличие тени.

Животное не знает, как реагировать, приближает свою ногу к «незнакомцу», опускает голову, но не получает ожидаемой реакции. Тогда детеныш продолжает свой путь, но вдруг снова замечает «спутника» и опять пытается вступить с ним в контакт.

Когнитивные способности жирафов исследованы слабо. Не исключено, что они, как и лошади, способны узнавать себя по отражению.

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