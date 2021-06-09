Детеныш жирафа впервые увидел свою тень: видео

Со временем процесс кормления наладился, и жирафенок набирает вес согласно нормам. Малышку начали выпускать в вольер, где ее могут увидеть посетители. В свою очередь детеныш активно познает окружающий мир, и недавним открытием стало наличие тени.

Животное не знает, как реагировать, приближает свою ногу к «незнакомцу», опускает голову, но не получает ожидаемой реакции. Тогда детеныш продолжает свой путь, но вдруг снова замечает «спутника» и опять пытается вступить с ним в контакт.