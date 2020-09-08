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Упавшего в колодец леопарда спасли и вернули маме: трогательное видео

National Geographic Россия
08 сентября 2020
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Фото: Brian Fitzharris / Flickr
Спасательную операцию провел индийский благотворительный фонд дикой природы RESQ.

Упавшего в колодец трехмесячного детеныша леопарда обнаружили жители города Паргаон, штат Махараштра в Индии. Они обратились в местный фонд дикой природы, который в течение 20 минут собрал все необходимое оборудование для спасения малыша и выехал на место. 

Сотрудники фонда опустили в колодец клетку, пытаясь заманить в нее маленького леопарда, однако тот некоторое время пытался избежать этой ловушки. На то, чтобы все же привлечь детеныша в клетку потребовалось еще около 20 минут. 

Однако, по словам руководителя RESQ Нехи Панчамии, это был лишь первый этап спасения. 

«Каким было бы будущее этого детеныша без матери? Мы не могли просто выпустить его там среди бела дня», — Неха Панчамия.

Команда решила отвезти детеныша в Центр дикой природы RESQ на день и заняться поиском матери. Обнаружив самку, сотрудники фонда поместили детеныша в деревянную клетку, привязав к ней веревку, чтобы освободить малыша в нужный момент. 

Когда мать ночью нашла клетку и воссоединилась с детенышем, они тут же быстро скрылись в зарослях сахарного тростника. 

«Хотя люди опасаются леопардов, мы были так приятно удивлены, что местные жители осознали последствия разлучения матери и ее ребенка и сказали нам, что окажут любую помощь, чтобы обеспечить их воссоединение.

Мы все нервничали, придет ли мать за своим детенышем, но через 20 минут после того, как мы замолчали и стали ждать ее в машине, она появилась и начала звать его. Мы были в полном восторге, когда увидели, как мать и детеныш воссоединились, и надеемся, что просмотр этого видео принесет вам такую же радость», — сказал Панчамия. 

Посмотрите, как спасатели доставали из колодца взрослого леопарда. 

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