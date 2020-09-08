Упавшего в колодец леопарда спасли и вернули маме: трогательное видео

Упавшего в колодец трехмесячного детеныша леопарда обнаружили жители города Паргаон, штат Махараштра в Индии. Они обратились в местный фонд дикой природы, который в течение 20 минут собрал все необходимое оборудование для спасения малыша и выехал на место.
Сотрудники фонда опустили в колодец клетку, пытаясь заманить в нее маленького леопарда, однако тот некоторое время пытался избежать этой ловушки. На то, чтобы все же привлечь детеныша в клетку потребовалось еще около 20 минут.
Однако, по словам руководителя RESQ Нехи Панчамии, это был лишь первый этап спасения.
Команда решила отвезти детеныша в Центр дикой природы RESQ на день и заняться поиском матери. Обнаружив самку, сотрудники фонда поместили детеныша в деревянную клетку, привязав к ней веревку, чтобы освободить малыша в нужный момент.
Когда мать ночью нашла клетку и воссоединилась с детенышем, они тут же быстро скрылись в зарослях сахарного тростника.
«Хотя люди опасаются леопардов, мы были так приятно удивлены, что местные жители осознали последствия разлучения матери и ее ребенка и сказали нам, что окажут любую помощь, чтобы обеспечить их воссоединение.
Мы все нервничали, придет ли мать за своим детенышем, но через 20 минут после того, как мы замолчали и стали ждать ее в машине, она появилась и начала звать его. Мы были в полном восторге, когда увидели, как мать и детеныш воссоединились, и надеемся, что просмотр этого видео принесет вам такую же радость», — сказал Панчамия.
Посмотрите, как спасатели доставали из колодца взрослого леопарда.