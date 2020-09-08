Упавшего в колодец леопарда спасли и вернули маме: трогательное видео

Упавшего в колодец трехмесячного детеныша леопарда обнаружили жители города Паргаон, штат Махараштра в Индии. Они обратились в местный фонд дикой природы, который в течение 20 минут собрал все необходимое оборудование для спасения малыша и выехал на место.

Сотрудники фонда опустили в колодец клетку, пытаясь заманить в нее маленького леопарда, однако тот некоторое время пытался избежать этой ловушки. На то, чтобы все же привлечь детеныша в клетку потребовалось еще около 20 минут.

Однако, по словам руководителя RESQ Нехи Панчамии, это был лишь первый этап спасения.