Деятельность кабанов влияет на глобальное потепление

Выкорчевывая углерод, застрявший в почве, кабаны ежегодно выбрасывают около 4,9 миллиона тонн углекислого газа по всему миру. Это эквивалентно выбросам 1,1 миллиона автомобилей. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда, Университета Кентербери и их коллеги. Они сравнивают «работу» диких свиней по поиску скрытой в земле пищи с тракторами, которые бороздят поля.

Для ясности нужно добавить, что влияние автомобилей всё равно огромно: в одной лишь России по состоянию на 2020 год было 56,7 млн автомобилей, а общее число машин во всём мире по разным оценкам превышает 1-1,4 миллиарда.