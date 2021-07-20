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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Деятельность кабанов влияет на глобальное потепление

Анастасия Баринова
20 июля 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Мировая популяция кабанов наносит такой же вред природе, как миллион автомобилей.

Выкорчевывая углерод, застрявший в почве, кабаны ежегодно выбрасывают около 4,9 миллиона тонн углекислого газа по всему миру. Это эквивалентно выбросам 1,1 миллиона автомобилей. К такому выводу пришли ученые из Университета Квинсленда, Университета Кентербери и их коллеги. Они сравнивают «работу» диких свиней по поиску скрытой в земле пищи с тракторами, которые бороздят поля.

Для ясности нужно добавить, что влияние автомобилей всё равно огромно: в одной лишь России по состоянию на 2020 год было 56,7 млн автомобилей, а общее число машин во всём мире по разным оценкам превышает 1-1,4 миллиарда.

«Поскольку в почве содержится почти в три раза больше углерода, чем в атмосфере – даже небольшая доля углерода, выбрасываемая оттуда, может ускорить изменение климата».

Используя существующие данные о численности и местоположении популяции кабанов в разных частях планеты: в Северной и Южной Америке, Европе и Китае — команда установила, что многие из них переместились в новые земли и теперь в среде, где они являются пришлым видом, они перепахивают площади размером от 36 000 до 124 000 квадратных километров.

«Это огромная территория, и эти действия не только влияют на здоровье почвы и выбросы углерода, но также угрожают биоразнообразию и продовольственной безопасности».

При этом ученые подчеркивают, что в распространении инвазивных видов виноват человек: уничтожая среду обитания, он вынуждает животных покидать свои привычные места. И если кабаны смогут и далее продвигаться в районы с обильным почвенным углеродом — рост выбросов парниковых газов неизбежен.

При этом дикие свиньи плодовиты, управлять ими дорого и сложно. Коррекция их деятельности требует сотрудничества специалистов из разных министерств и ведомств, а ученые готовы помочь, предоставляя аналитические данные.

Между тем в засушливых землях «раскопки», которые совершают животные, напротив, идут природе на пользу.

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