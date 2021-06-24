Дикие кошки из Китая оказались генетически не связаны с домашними

Международная команда биологов приступила к обширному генетическому исследованию китайских горных кошек, чтобы определить истинную идентичность этого вида. Они выяснили, что это животное, обитающее на территории Тибетского нагорья, принадлежит к собственному подвиду диких кошек — Felis silvestris bieti — и, несмотря на сходство с домашними животными, не имеет отношения к одомашниванию кошек.

Китайская горная кошка с толстым полосатым хвостом, ушами, похожими на уши рыси, и яркими голубыми глазами, безусловно, напоминает несколько разных кошачьих, но исследователи до сих пор не знали, где именно эта кошка находится на филогенетическом дереве.

Ранее Международный союз охраны природы объявил горную кошку отдельным видом — Felis bieti, а не подвидом диких кошек Felis silvestris. Чтобы определить истинное место обитания кошки, команда потратила два года на сбор крови, слюны и кожи кошек по всему Китаю. Среди образцов были сотни домашних и диких кошек, кошек из зоопарков и музеев, а также животных, найденных мертвыми на обочинах дорог.

Как отмечают исследователи, дикие кошки подвергаются риску различных антропогенных угроз, включая потерю среды обитания, браконьерство и потерю генетической целостности в результате спаривания с домашними кошками. В случае китайской горной кошки, распространение этих животных означает, что этот вид может гибридизоваться, как это произошло между домашними кошками и европейскими дикими кошками.