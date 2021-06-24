Дикие кошки из Китая оказались генетически не связаны с домашними

Международная команда биологов приступила к обширному генетическому исследованию китайских горных кошек, чтобы определить истинную идентичность этого вида. Они выяснили, что это животное, обитающее на территории Тибетского нагорья, принадлежит к собственному подвиду диких кошек — Felis silvestris bieti — и, несмотря на сходство с домашними животными, не имеет отношения к одомашниванию кошек.
Китайская горная кошка с толстым полосатым хвостом, ушами, похожими на уши рыси, и яркими голубыми глазами, безусловно, напоминает несколько разных кошачьих, но исследователи до сих пор не знали, где именно эта кошка находится на филогенетическом дереве.
Ранее Международный союз охраны природы объявил горную кошку отдельным видом — Felis bieti, а не подвидом диких кошек Felis silvestris. Чтобы определить истинное место обитания кошки, команда потратила два года на сбор крови, слюны и кожи кошек по всему Китаю. Среди образцов были сотни домашних и диких кошек, кошек из зоопарков и музеев, а также животных, найденных мертвыми на обочинах дорог.
Как отмечают исследователи, дикие кошки подвергаются риску различных антропогенных угроз, включая потерю среды обитания, браконьерство и потерю генетической целостности в результате спаривания с домашними кошками. В случае китайской горной кошки, распространение этих животных означает, что этот вид может гибридизоваться, как это произошло между домашними кошками и европейскими дикими кошками.
Анализ показал, что ДНК домашних кошек несет в себе следы генетики горных кошек 30 поколений назад. Причина «на самом деле довольно очевидна, но никто об этом раньше не думал», — говорит Луо. Домашние кошки прибыли на Цинхай-Тибетское нагорье в 1950-х годах. Скорее всего, они были привезены сюда ханьскими китайскими мигрантами. По словам Луо, данные переписи показывают всплеск численности популяции в регионе 70 лет назад, что совпадает с самыми ранними признаками гибридизации диких и домашних кошек.
Y-хромосомы домашних кошек содержат подсказки о их встречах с китайскими горными кошками. По словам Луо, самцы китайских горных кошек прокрадываются в деревни и спариваются с домашними кошками, а не наоборот. По словам исследователей, в Шотландии генетическая самобытность европейских диких кошек была почти полностью уничтожена путем скрещивания с одичавшими кошками. Луо и ее коллеги подозревали, что они могут обнаружить аналогичные эффекты у китайских горных кошек.
Команда не обнаружила домашних кошек, проникающих в популяцию горных кошек. Но это не значит, что этого не происходит вовсе. С бо́льшим количеством образцов ДНК новое исследование может показать, что гены уже передаются в обоих направлениях.
Авторы работы указывают, что современное скрещивание может угрожать сохранению китайских горных кошек в долгосрочной перспективе. По словам Луо, гены домашних кошек могут ослаблять или отменять черты, которые делают горных кошек хорошо приспособленными к большой высоте.