Откуда лапы растут: привычки кошек, доставшиеся им от диких предков

Сородичи домашних котиков в древности наводили страх на людей – громадные саблезубые хищники охотились не в пример лучше наших первобытных предков. Тысячи лет спустя кошки и люди присмотрелись друг к другу и подружились: независимых хищников даже успели возвести на пьедестал божеств (и стоит признать, иногда кажется, что они с этого пьедестала спускаться отказываются).

Все современные домашние кошки ведут свое происхождение от дикого степного, или ливийского кота (Felis lybica), который считается подвидом обыкновенной (и такой же дикой) лесной кошки. Изучение как митохондриальной, так и ядерной ДНК у большой выборки домашних кошек со всего света выявило, что их генотипы практически неотличимы от такового у степного кота.

Генетические особенности домашних кошек подтверждают: от своего дикого предка они отличаются не так уж сильно. Современные домашние породы кошек появились, судя по данным генетиков, менее тысячи лет назад. В основном, подобно диким животным, кошки эволюционировали путем естественного отбора, а не за счет искусственной селекции, как домашние породы. Однако корни в домашних кошках проявляют себя гораздо сильнее, чем у каких-либо других домашних животных. Мы решили рассказать, в каких именно сферах жизни в ваших пушистых питомцах просыпаются истинные хищники и охотники.