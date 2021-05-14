Откуда лапы растут: привычки кошек, доставшиеся им от диких предков
Сородичи домашних котиков в древности наводили страх на людей – громадные саблезубые хищники охотились не в пример лучше наших первобытных предков. Тысячи лет спустя кошки и люди присмотрелись друг к другу и подружились: независимых хищников даже успели возвести на пьедестал божеств (и стоит признать, иногда кажется, что они с этого пьедестала спускаться отказываются).
Все современные домашние кошки ведут свое происхождение от дикого степного, или ливийского кота (Felis lybica), который считается подвидом обыкновенной (и такой же дикой) лесной кошки. Изучение как митохондриальной, так и ядерной ДНК у большой выборки домашних кошек со всего света выявило, что их генотипы практически неотличимы от такового у степного кота.
Генетические особенности домашних кошек подтверждают: от своего дикого предка они отличаются не так уж сильно. Современные домашние породы кошек появились, судя по данным генетиков, менее тысячи лет назад. В основном, подобно диким животным, кошки эволюционировали путем естественного отбора, а не за счет искусственной селекции, как домашние породы. Однако корни в домашних кошках проявляют себя гораздо сильнее, чем у каких-либо других домашних животных. Мы решили рассказать, в каких именно сферах жизни в ваших пушистых питомцах просыпаются истинные хищники и охотники.
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Территориальное поведение
Кошачьи по природе своей – одиночки. Хотя домашние кошки, конечно, могут жить своеобразными “прайдами” (а что им остается, когда эти двуногие так любят кошачьих, что не могут остановиться на одном?). Но и при этом необходимость маркировать территорию, обозначать собственное присутствие никуда не пропадает. Даже если территория кошек ограничивается не десятком квадратных километров, как в дикой природе, а всего лишь одной квартирой, они контролируют свою «жилплощадь» с помощью множества пахучих желез на их собственном теле, вырабатывающих феромоны. Таким образом, кошка может оставлять метки с определенными сообщениями с помощью хвоста, мордочки, когтей и даже подушечек лап! Но не волнуйтесь – вы их не заметите: читать такой “язык запахов” могут только сородичи кошачьих и другие животные с острым обонянием.
Знакомясь с запахами, кошки – и домашние, и леопарды с тиграми – словно «улыбаются». При помощи такого оскала-флемена они захватывают дополнительный воздух, изучая оставленные другими животными феромоны.
Пищевое поведение
В дикой природе пищевое поведение у кошачьих выглядит так: кошки могут непрерывно охотиться в течение нескольких часов, затем поесть совсем немного и вернуться к добыче за новой трапезой через некоторое количество времени. Домашняя кошка может подходить к своей миске за едой шестнадцать раз в день! Это значит, что у кошки должен быть постоянный доступ к пище, отсутствие еды - стресс-фактор, который может привести к проблемам с ЖКТ и не только.
Владельцы часто беспокоятся о том, стоит ли предоставлять кошкам свободный доступ к корму, полагая, что это может привести к развитию ожирения. Однако это вряд ли будет проблемой, если корм имеет достаточно высокое содержание белка и используются так называемые умные кормушки, требующие от кошки совершения определенных действий для получения корма, что значительно замедляет потребление пищи. Судя по всему, кошки едят, чтобы удовлетворить свои потребности в белке. Поэтому пока они потребляют пищу достаточно медленно, что позволяет им достичь насыщения, они не склонны к перееданию.
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Охотничье поведение
Охотничье поведение не зависит от пищевого: даже если кот регулярно питается из миски, наследие многочисленных кошачьих поколений его диких предков, живших в дикой природе, гонит его на охоту. В 1970-х годах канадские ученые провели интересный эксперимент: котам давали их любимый корм, но оставляли возможность уйти и поохотиться. Многие из них выбирали возможность поймать крысу, правда, после того, как ловили добычу, все равно возвращались к миске, чтобы насладиться полноценной трапезой. Дать волю охотничьему поведению кошек в квартире можно с помощью разнообразных игрушек – хищникам важно снимать напряжение, удовлетворяя природные потребности в выслеживании и преследовании желанной добычи.
Когда кошка решит поохотиться, вы сразу поймете это по ее языку тела. Об этом говорят суженные вертикальные зрачки, уши и вибриссы, направленные вперед, слегка припавшее к земле положение тела. Кончик хвоста может подергиваться – это верный признак начавшейся охоты. И в этом домашние котики ведут себя так же эффектно (и эффективно), как свирепая черноногая кошка в африканской саванне или рысь в чаще леса – все кошачьи прирожденные охотники и нисколько не растеряли навыков в процессе своего одомашнивания.
Охота для любой кошки начинается с выслеживания добычи. Выбрав цель, кошка осторожно подкрадывается к жертве на максимальное возможное расстояние, чтобы жертва не заметила. Подкрадываясь, кошка припадает к земле на все четыре лапы, сливаясь с поверхностью, чтобы быть незаметной. Ненадолго остановившись в засаде, она замирает перед решающим броском или прыжком сверху. В этот момент задние лапы будто в нетерпении переступают с места на место, выбирая положение для толчка, который решит исход охоты, а кончик хвоста от предвкушения возбужденно подергивается из стороны в сторону. В финале хищник стремительно выскакивает из укрытия и бросается вперед, а настигнув жертву, приподнимается на задние лапы, передними прижимая добычу к земле. Ага, поймал!
Уход за собой
Видели, как тщательно кошки ухаживают за собой, вылизываясь каждый раз даже после того, как вы погладили их (вроде бы) чистыми руками? Они делают это неспроста: уход за собой для кошек – один из главных способов успокоиться, почувствовать себя в безопасности.
Изучение тканей языка кошачьих шести видов – домашней кошки, рыси, пумы, снежного барса, льва и тигра – показало, что у всех из них на языке есть специальные cavo papillae. Это такие твердые бугорки, обращенные назад. Они помогают животным в процессе отделения мяса от костей, а во время умывания удаляют из шерсти частицы грязи.
Дополнительный эффект при вылизывании получается за счет вращения языка: кошка выворачивает его наружу, и тогда языковые сосочки располагаются перпендикулярно к основе, что позволяет вычищать соринки и грязь даже из густой шерсти, проникая в нее довольно глубоко.
Но кошки вылизываются не только из своей любви к чистоплотности. Они также делают это, чтобы предотвратить появление комков шерсти, избавиться от паразитов, стимулировать кровообращение и сохранять шерсть гладкой, распределяя по всей длине волоса жир, выделяемый кожей животного. Кроме того, испарение жидкости, оставленной при умывании, дает охлаждающий эффект: животное способно снизить свою температуру приблизительно на 1 °C. Для кошачьих, чья кожа не содержит потовых желез, самостоятельная терморегуляция крайне важна.
Социальное поведение
Большинству кошек не нужно длительное общение с человеком. Им необходимо дозированное, непродолжительное внимание (хотя оно для них крайне важно). Поэтому в доме у кошки должно быть своё место, где она контролирует ситуацию и при этом чувствует себя комфортно, в безопасности. Кошка выберет такое сама – вам просто останется учесть ее потребности – например, сделать там лежанку.
Интересный факт: вертикально поднятый хвост со слегка изогнутым кончиком является своеобразным «приветствием» в кошачьем мире, так что с такими котами вы точно можете поздороваться в ответ, даже если незнакомы с ними.
Мурлыканье - не только признак удовольствия, с помощью него кошки могут передавать самую разную информацию. Кстати, большие кошки не умеют мурлыкать так, как малые - леопарды, тигры и прочие крупные кошачьи мурлыкают (а скорее, урчат) лишь на выдохе. Изучив мурлыканье кошек при самых разных обстоятельствах, ученые отметили, что их звучание варьируется в частотах между 50-150 герц. И разная тональность предназначается для разных случаев: от удовольствия до требования покормить. Наиболее интересным является вывод ученых, что мурлыканье на частотах между 20 и 140 герц способствует заживлению травм костей и сухожилий, облегчает отеки и боли, а также помогает при одышке.
Помните, в самом начале мы говорили о пахучих железах, с помощью которых кошка метит территорию? Особенно много таких желез на кошачьей мордочке. Зверь часто трется ими о разные объекты. Если питомец таким образом метит человека или другую кошку, такое поведение можно смело расценивать как дружелюбное и доверительное – кошки с помощью обнюхивания и такой приветственной ласки обмениваются и тактильными, и химическими сигналами.
Охота, питание, уход за собой и отдых – действия, которые кошачьи совершают в одиночестве, однако сон рядом с сородичами или человеком, игра с ними и вылизывание других могут устанавливать важные социальные связи и налаживать отношения между членами “прайда”. А вот кормление для котов не имеет социальной значимости, и кошки часто съедают лишь небольшое количество корма, а затем отходят от миски – именно поэтому корм для кошек должен быть питательным, а миска у каждой кошки (если в доме их несколько) должна быть своя, исключая посягательства других сородичей на чужую пищу.
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