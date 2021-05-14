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Откуда лапы растут: привычки собак, доставшиеся им от диких предков

Анастасия Крутикова
14 мая 2021
Вместе с новым брендом кормов для домашних животных CRAVE™ мы всматриваемся в привычки наших питомцев – собак и кошек, которые унаследовали немало черт поведения от своих диких и свободных предков. В этой статье мы расскажем, как в обычном на первый взгляд поведении собак можно заметить повадки волков и других диких псовых.

Собаки стали нашими верными друзьями и помощниками раньше любых других животных — около 15 тысяч лет назад. Древним людям и древним псовым соседство несло определенные взаимные выгоды: одни получали возможность лакомиться остатками пищи людей без необходимости многочасовой изнурительной охоты, другим пригодилось наличие под боком сторожа, одаренного острым слухом и обонянием — такой точно мог предупредить об опасности раньше, чем ее заметит человек. А дальше люди и собаки только больше привязывались друг к другу — четверолапые друзья стали незаменимыми помощниками в охоте, охране дома и скота, пастьбе, да и вообще заняли свое место чуть ли не во всех сферах человеческой жизни. Российское исследование популяции домашних животных в 2020 году, проведенное Mars Petcare, показывает, что более половины семей в сельской местности имеют собаку, а в городах такой верный друг есть у каждой четвертой семьи. 

Доместикация, или одомашнивание — долгий процесс, заметно меняющий не только облик и характер животного, но и физиологию, и генетику. Уменьшение размеров мозга и зубов, анатомии скелета и черепа, послушный характер, измененная форма ушей и хвоста и так далее — набор этих черт известен как «синдром одомашнивания». Так стайные хищники (будь то обыкновенные волки, подвидом которых сейчас считается собака, или какие-то другие ныне вымершие виды псовых, от которых могли произойти собаки) превратились в ориентированных на человека послушных питомцев, разнообразие форм и размеров которых сейчас поражает. Однако исследования позволили выяснить, что у разных пород геномы совпадают на 99,85%. Крохотный остаток 0,15% обеспечивает всё разнообразие пород собак — от великанов-мастифов до крошек-чихуахуа. 

Однако не стоит забывать, что несмотря на любые внешние различия абсолютно все собаки являются одним и тем же подвидом псовых, и у всех из них древние корни дают о себе знать — и проявляются в мелочах. Часто эти черты — их можно назвать видотипичными чертами поведения — кажутся нам непослушанием собаки, проявлением невоспитанности или простым капризом. Однако на самом деле в ней говорят доставшиеся от диких предков привычки – и неспроста. Расскажем о некоторых из таких черт поведения — и о том, как важно доверять древним инстинктам собак.

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Исследовательское поведение

Часто при столкновении питомца с чем-то непонятным или ранее невиданным вы можете увидеть, как собаки активизируют все свои органы чувств: они устремляют пристальный взгляд на незнакомый предмет, пытаются его обнюхать или попробовать на зуб, рассмотреть со всех сторон. То же самое и с незнакомыми местами — попав в непривычную обстановку, первое, что стремится сделать собака — это изучить незнакомую территорию. 

В этом и кроется исследовательское поведение — одно из необходимых для выживания животного. Неофилия, любовь ко всему новому, соседствует в этом плане с неофобией, боязнью новизны. Первая позволяет животным познавать мир, вторая уберегает от рискованных экспериментов. Проявляя исследовательское поведение, собака может усиленно принюхиваться к чему-то, уткнув нос в землю или, наоборот, задрать голову и пытаться понюхать ветер, приносящий разные интересные ароматы. При этом уши она навострит, а взгляд будет сосредоточен и устремлен на волнующий ее объект или интересную территорию. 

Потребность в информации является одной из основных потребностей организма. У волка исследование новой территории, например, производится не в игре, он выясняет и запоминает основные особенности этой территории, её удобство для обитания, охоты и тому подобное, т. е. создаёт когнитивную карту. Крупные незнакомые объекты дикому зверю важно прежде всего оценить на предмет их потенциальной враждебности и угрозы. Так и собака — ей важно чувствовать себя уверенно в случае с незнакомыми местами и объектами, поэтому не мешайте ей изучать новые места, если они не представляют опасности. 

Игровое поведение

Играть — это не только весело, но еще и невероятно полезно. Именно играя с разными предметами или друг с другом, щенки учатся всем необходимым навыкам для выживания — так происходит вот уже тысячи лет, и именно разнообразные игры помогают маленьким зверятам приспособиться к окружающему миру и подготовиться к взрослой жизни. Хотя взрослые периодически тоже могут играть, но эта потребность с возрастом ослабевает. Как и у человека, игра включает широкий круг видов деятельности животных. 

Своеобразие игры в том, что для собаки (и других псовых) она всегда связана с положительными эмоциями. Это помогает питомцам обучаться новым навыкам без негативных эмоций от неизбежных неудач. Игры развивают физическое состояние, помогают научиться исследовательским навыкам и изучить мир, а также способствуют социализации с сородичами. При этом в основе всех игр с сородичами чаще всего лежит соперничество: догонялки, нападения друг на друга из засады, борьба, перетягивание игрушки между собой, ловля чужих ушей и хвостов, так заманчиво виляющих перед самым носом… 

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Владислав Костылев, Николай Зверков Погоня и догонялки – проявление охотничьего и игрового поведения. Погоня – самая интенсивная и требующая отличной физической подготовки часть охоты псовых. А догонялки – ее веселое подобие! Вот почему собаки готовы часами носиться за мячиком и обратно.

Дружба с человеком разнообразила игры псовых — теперь у собак есть и фрисби, и мячики, и пищалки, и головоломки с лакомствами внутри. можно сказать, что для домашних собак игра приобрела еще более ценное значение — она не только учит маленьких щенков приспосабливаться к миру, но и помогает даже взрослой собаке получить радость от общения с хозяином или сородичами. Не забывайте регулярно играть со своей собакой и не запрещайте ей играть с другими питомцами, ведь тем самым можно избавить собаку от стресса, снять напряжение и научить новым навыкам или командам. 

Пищевое поведение

Собаки не всегда съедают всю доставшуюся им пищу подчистую — нет-нет, да и запрячут какую-нибудь косточку или угощение во дворе или рядом со своей лежанкой. Это отголоски пищевого поведения волков, которые оставляют излишки пищи “на черный день” - ведь следующая удачная охота может выдастся не так уж скоро. Свои запасы дикие звери обычно закапывают в землю или лесную подстилку. Копают они лапами, а закапывают носом — так что если вы видите, как ваш пес роется где-нибудь в корзине с грязным бельем или между диванных подушек, а то и в горшках с цветами — лучше проверьте, что за тайник он решил устроить. 

Наши питомцы давно приспособились к городской жизни, но их природные рефлексы и привычки остались такими же, как у диких предков – и это во многом касается из рациона тоже. Эту особенность приняли во внимание создатели новых полнорационных кормов бренда CRAVE™. Основа рецептуры – высокое содержание белка животного происхождения и без добавления зерновых. Поэтому корм богат незаменимыми аминокислотами, необходимыми для здоровой и активной жизни питомца. CRAVE™ является полнорационным кормом, удовлетворяющим все потребности домашних животных (которые все еще ощущают себя дикими волками). В линейку для собак входят с курицей и индейкой, говядиной и мясом ягненка. 

Территориальное поведение

Территориальное поведение – комплекс действий, направленных на маркировку какой-либо территории и закрепившийся с тех времен, когда волчья стая контролировала многокилометровые участки, не пуская туда соперников. Сейчас собака может считать своей территорией квартиру, дом с прилегающим к нему двором или участок, на котором она живет (в случае уличного содержания) — и охранять ее она будет столь же тщательно.

В качестве маркеров выступают различные метки и сигналы (например, звуковые). Все метки на территории — это своеобразная социальная сеть со множеством сообщений для чутких зверей, которые знают, как их читать. Вой – самый разнообразный тип вокальных сигналов и вместе с тем самый характерный для рода Canis. У собак на его место пришел лай, хотя некоторые из них способны выть руладами не хуже волчьих. 

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Pixabay, Николай Зверков А не спеть ли мне песню... Вой и лай (и прочая вокализация вроде урчания, рычания и поскуливания) являются важными сигналами в социальной жизни псовых, у которых различают десятки различных видов голосовых сигналов и их значений! С помощью воя и лая волки и собаки в частности, могут маркировать свое присутствие на территории, предупреждать о чужаке или искать пару.

К территориальному поведению относится и устройство убежища — необходимого для собаки места, где она сможет чувствовать себя в уединении и в безопасности, отдохнуть от взаимодействия с другими “членами стаи” и незнакомцами. Такое место обязано быть у каждой собаки, ведь если считать квартиру ядром территории — местом кормления и водопоя, то в ней обязан быть недоступный для всех уголок, своеобразное логово, куда сможет уйти питомец, устав от игр или общения. 

Социальное поведение

Социальное поведение — это общение животных друг с другом, сюда входит и коммуникация собаки с человеком. Если у волка решающее значение в социализации играет способность влиться в свою стаю и занять в ней определенное положение, то собака прежде всего хочет стать частью человеческого сообщества и уже в нем занять свое место. Хотя именно у волка, как предка собаки, привязанность членов стаи друг к другу и необходимость сохранения стаи (т. е. природная потребность быть в сообществе) имеют самые глубокие корни среди псовых. И пусть сейчас собаки не живут в привычной для волков стае, они формируют тесную “группу”, с которой выстраивают доверительные и близкие отношения. 

Потребность в социальном контакте, в общении и ласке имеет самостоятельное, генетически предопределенное значение для формирования полового, родительского и других инстинктов. Социальный контакт осуществляется с помощью воя, лая, многочисленных сигналов языка тела. Социальное поведение выражается через виляние хвостом, припадание на передние лапы в призыве поиграть, заискивание перед доминантом, лежа на спине, вылизывание детенышей, заботу о других членах группы и многое, многое другое.

В организованных группах у псовых всегда можно наблюдать довольно сложную структуру: разделяются социальные роли (у собак, например, это может быть роль лидера, охранника, материнская роль и тому подобное),члены сообщества стремятся держаться близко друг к другу. В таких группах относительно постоянный состав и в нее сложно получить доступ чужакам, пусть они и являются представителями того же вида.

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Охотничье поведение

Охотничье поведение – это комплекс поведенческих реакций, направленный на добывание жертвы для пропитания. Как отмечают кинологи и исследователи поведения собак, охотничье поведение почти всех псовых определяется тем, что они преследуют добычу в открытую и догоняют ее, когда она обращается в бегство. Способность вынюхивать, выслеживать добычу, длительно преследовать ее, согласовывать действия в стае при загонной охоте характерна не только для диких псовых, но и для представителей многих современных пород собак (с тем лишь различием, что охотничьих собак учат не трогать добычу, причитающуюся охотнику). 

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GettyImages, Николай Зверков Валяние в грязи или других пахучих вещах – стремление замаскировать свой запах (или, напротив, сделать его более заметным для потенциальных соперников).

Сейчас большинство домашних собак, конечно, не охотятся на самом деле. Но все охотничьи черты проскальзывают в поведении псовых во время разных игр. И скажите только, что не замечали, как собака бросается за катящимся мячиком, прыгая на него, как лиса на охоте, или как она умело подкрадывается к какому-нибудь зазевавшемуся голубю! 

Уход за собой

Псовые ухаживают за собой довольно тщательно, и для этого у них есть своя сложная система. Конечно, вы можете вовремя купать свою собаку, мыть ей лапы после каждой прогулки, обрабатывать от паразитов и водить к грумеру — однако та все равно будет тщательно вылизывать разные части тела, с наслаждением чесаться как задними, так и передними лапами, чистить ушные раковины и морду с помощью смоченной слюной лапы и вылавливать зубами в шерсти паразитов. А все потому, что так тысячелетиями ухаживали за своей шерстью и внешностью древние предки собаки — и она совершенно не собирается полагаться на вас и ваши меры гигиены. 

Все эти разнообразные движения, направленные на уход за собой, помогают псовым чувствовать себя комфортнее, успокаивают их и снимают стресс.

В середине 20 века, когда общественность обратила внимание на условия содержания животных, возникла наука об их благополучии. Сторонники этого направления определили пять свобод, которые хозяин должен предоставить своему питомцу. Среди них – свобода от голода и жажды, свобода от дискомфорта, свобода от травм и болезней, свобода от горя и страданий. И наконец, пятая — Свобода для осуществления видотипичного поведения. Хозяевам стоит понять, что обнюхивание меток, желание грызть разные любопытные штуки, лай, общение с другими собаками и другие привычки собаки – это нормальное поведение. Позвольте собаке быть собой и не ограничивайте её во всём. А еще лучше — доверяйте ее инстинктам. 

О том, что собаки тысячи лет назад были дикими хищниками и сохранили многие из древних повадок, напоминает хозяевам питомцев и новый бренд кормов для животных CRAVE. Корма CRAVE удовлетворяют природную потребность домашних животных в большом количестве белка и позволяют им оставаться энергичными и здоровыми. Найти корм вы можете на полках онлайн и офлайн магазинов – Petshop, Любимчик, Бетховен, Мир Корма, и в интернет-магазинах – Ozon, Goods, Яндекс.Маркет и других. 

CRAVE™ также сотрудничает с WWF России и помогает проекту по сохранению снежного барса.

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