Откуда лапы растут: привычки собак, доставшиеся им от диких предков

Собаки стали нашими верными друзьями и помощниками раньше любых других животных — около 15 тысяч лет назад. Древним людям и древним псовым соседство несло определенные взаимные выгоды: одни получали возможность лакомиться остатками пищи людей без необходимости многочасовой изнурительной охоты, другим пригодилось наличие под боком сторожа, одаренного острым слухом и обонянием — такой точно мог предупредить об опасности раньше, чем ее заметит человек. А дальше люди и собаки только больше привязывались друг к другу — четверолапые друзья стали незаменимыми помощниками в охоте, охране дома и скота, пастьбе, да и вообще заняли свое место чуть ли не во всех сферах человеческой жизни. Российское исследование популяции домашних животных в 2020 году, проведенное Mars Petcare, показывает, что более половины семей в сельской местности имеют собаку, а в городах такой верный друг есть у каждой четвертой семьи.

Доместикация, или одомашнивание — долгий процесс, заметно меняющий не только облик и характер животного, но и физиологию, и генетику. Уменьшение размеров мозга и зубов, анатомии скелета и черепа, послушный характер, измененная форма ушей и хвоста и так далее — набор этих черт известен как «синдром одомашнивания». Так стайные хищники (будь то обыкновенные волки, подвидом которых сейчас считается собака, или какие-то другие ныне вымершие виды псовых, от которых могли произойти собаки) превратились в ориентированных на человека послушных питомцев, разнообразие форм и размеров которых сейчас поражает. Однако исследования позволили выяснить, что у разных пород геномы совпадают на 99,85%. Крохотный остаток 0,15% обеспечивает всё разнообразие пород собак — от великанов-мастифов до крошек-чихуахуа.