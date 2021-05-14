Откуда лапы растут: привычки собак, доставшиеся им от диких предков
Собаки стали нашими верными друзьями и помощниками раньше любых других животных — около 15 тысяч лет назад. Древним людям и древним псовым соседство несло определенные взаимные выгоды: одни получали возможность лакомиться остатками пищи людей без необходимости многочасовой изнурительной охоты, другим пригодилось наличие под боком сторожа, одаренного острым слухом и обонянием — такой точно мог предупредить об опасности раньше, чем ее заметит человек. А дальше люди и собаки только больше привязывались друг к другу — четверолапые друзья стали незаменимыми помощниками в охоте, охране дома и скота, пастьбе, да и вообще заняли свое место чуть ли не во всех сферах человеческой жизни. Российское исследование популяции домашних животных в 2020 году, проведенное Mars Petcare, показывает, что более половины семей в сельской местности имеют собаку, а в городах такой верный друг есть у каждой четвертой семьи.
Доместикация, или одомашнивание — долгий процесс, заметно меняющий не только облик и характер животного, но и физиологию, и генетику. Уменьшение размеров мозга и зубов, анатомии скелета и черепа, послушный характер, измененная форма ушей и хвоста и так далее — набор этих черт известен как «синдром одомашнивания». Так стайные хищники (будь то обыкновенные волки, подвидом которых сейчас считается собака, или какие-то другие ныне вымершие виды псовых, от которых могли произойти собаки) превратились в ориентированных на человека послушных питомцев, разнообразие форм и размеров которых сейчас поражает. Однако исследования позволили выяснить, что у разных пород геномы совпадают на 99,85%. Крохотный остаток 0,15% обеспечивает всё разнообразие пород собак — от великанов-мастифов до крошек-чихуахуа.
Однако не стоит забывать, что несмотря на любые внешние различия абсолютно все собаки являются одним и тем же подвидом псовых, и у всех из них древние корни дают о себе знать — и проявляются в мелочах. Часто эти черты — их можно назвать видотипичными чертами поведения — кажутся нам непослушанием собаки, проявлением невоспитанности или простым капризом. Однако на самом деле в ней говорят доставшиеся от диких предков привычки – и неспроста. Расскажем о некоторых из таких черт поведения — и о том, как важно доверять древним инстинктам собак.
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Исследовательское поведение
Часто при столкновении питомца с чем-то непонятным или ранее невиданным вы можете увидеть, как собаки активизируют все свои органы чувств: они устремляют пристальный взгляд на незнакомый предмет, пытаются его обнюхать или попробовать на зуб, рассмотреть со всех сторон. То же самое и с незнакомыми местами — попав в непривычную обстановку, первое, что стремится сделать собака — это изучить незнакомую территорию.
В этом и кроется исследовательское поведение — одно из необходимых для выживания животного. Неофилия, любовь ко всему новому, соседствует в этом плане с неофобией, боязнью новизны. Первая позволяет животным познавать мир, вторая уберегает от рискованных экспериментов. Проявляя исследовательское поведение, собака может усиленно принюхиваться к чему-то, уткнув нос в землю или, наоборот, задрать голову и пытаться понюхать ветер, приносящий разные интересные ароматы. При этом уши она навострит, а взгляд будет сосредоточен и устремлен на волнующий ее объект или интересную территорию.
Потребность в информации является одной из основных потребностей организма. У волка исследование новой территории, например, производится не в игре, он выясняет и запоминает основные особенности этой территории, её удобство для обитания, охоты и тому подобное, т. е. создаёт когнитивную карту. Крупные незнакомые объекты дикому зверю важно прежде всего оценить на предмет их потенциальной враждебности и угрозы. Так и собака — ей важно чувствовать себя уверенно в случае с незнакомыми местами и объектами, поэтому не мешайте ей изучать новые места, если они не представляют опасности.
Игровое поведение
Играть — это не только весело, но еще и невероятно полезно. Именно играя с разными предметами или друг с другом, щенки учатся всем необходимым навыкам для выживания — так происходит вот уже тысячи лет, и именно разнообразные игры помогают маленьким зверятам приспособиться к окружающему миру и подготовиться к взрослой жизни. Хотя взрослые периодически тоже могут играть, но эта потребность с возрастом ослабевает. Как и у человека, игра включает широкий круг видов деятельности животных.
Своеобразие игры в том, что для собаки (и других псовых) она всегда связана с положительными эмоциями. Это помогает питомцам обучаться новым навыкам без негативных эмоций от неизбежных неудач. Игры развивают физическое состояние, помогают научиться исследовательским навыкам и изучить мир, а также способствуют социализации с сородичами. При этом в основе всех игр с сородичами чаще всего лежит соперничество: догонялки, нападения друг на друга из засады, борьба, перетягивание игрушки между собой, ловля чужих ушей и хвостов, так заманчиво виляющих перед самым носом…
Дружба с человеком разнообразила игры псовых — теперь у собак есть и фрисби, и мячики, и пищалки, и головоломки с лакомствами внутри. можно сказать, что для домашних собак игра приобрела еще более ценное значение — она не только учит маленьких щенков приспосабливаться к миру, но и помогает даже взрослой собаке получить радость от общения с хозяином или сородичами. Не забывайте регулярно играть со своей собакой и не запрещайте ей играть с другими питомцами, ведь тем самым можно избавить собаку от стресса, снять напряжение и научить новым навыкам или командам.
Пищевое поведение
Собаки не всегда съедают всю доставшуюся им пищу подчистую — нет-нет, да и запрячут какую-нибудь косточку или угощение во дворе или рядом со своей лежанкой. Это отголоски пищевого поведения волков, которые оставляют излишки пищи “на черный день” - ведь следующая удачная охота может выдастся не так уж скоро. Свои запасы дикие звери обычно закапывают в землю или лесную подстилку. Копают они лапами, а закапывают носом — так что если вы видите, как ваш пес роется где-нибудь в корзине с грязным бельем или между диванных подушек, а то и в горшках с цветами — лучше проверьте, что за тайник он решил устроить.
Наши питомцы давно приспособились к городской жизни, но их природные рефлексы и привычки остались такими же, как у диких предков – и это во многом касается из рациона тоже. Эту особенность приняли во внимание создатели новых полнорационных кормов бренда CRAVE™. Основа рецептуры – высокое содержание белка животного происхождения и без добавления зерновых. Поэтому корм богат незаменимыми аминокислотами, необходимыми для здоровой и активной жизни питомца. CRAVE™ является полнорационным кормом, удовлетворяющим все потребности домашних животных (которые все еще ощущают себя дикими волками). В линейку для собак входят с курицей и индейкой, говядиной и мясом ягненка.
Территориальное поведение
Территориальное поведение – комплекс действий, направленных на маркировку какой-либо территории и закрепившийся с тех времен, когда волчья стая контролировала многокилометровые участки, не пуская туда соперников. Сейчас собака может считать своей территорией квартиру, дом с прилегающим к нему двором или участок, на котором она живет (в случае уличного содержания) — и охранять ее она будет столь же тщательно.
В качестве маркеров выступают различные метки и сигналы (например, звуковые). Все метки на территории — это своеобразная социальная сеть со множеством сообщений для чутких зверей, которые знают, как их читать. Вой – самый разнообразный тип вокальных сигналов и вместе с тем самый характерный для рода Canis. У собак на его место пришел лай, хотя некоторые из них способны выть руладами не хуже волчьих.
К территориальному поведению относится и устройство убежища — необходимого для собаки места, где она сможет чувствовать себя в уединении и в безопасности, отдохнуть от взаимодействия с другими “членами стаи” и незнакомцами. Такое место обязано быть у каждой собаки, ведь если считать квартиру ядром территории — местом кормления и водопоя, то в ней обязан быть недоступный для всех уголок, своеобразное логово, куда сможет уйти питомец, устав от игр или общения.
Социальное поведение
Социальное поведение — это общение животных друг с другом, сюда входит и коммуникация собаки с человеком. Если у волка решающее значение в социализации играет способность влиться в свою стаю и занять в ней определенное положение, то собака прежде всего хочет стать частью человеческого сообщества и уже в нем занять свое место. Хотя именно у волка, как предка собаки, привязанность членов стаи друг к другу и необходимость сохранения стаи (т. е. природная потребность быть в сообществе) имеют самые глубокие корни среди псовых. И пусть сейчас собаки не живут в привычной для волков стае, они формируют тесную “группу”, с которой выстраивают доверительные и близкие отношения.
Потребность в социальном контакте, в общении и ласке имеет самостоятельное, генетически предопределенное значение для формирования полового, родительского и других инстинктов. Социальный контакт осуществляется с помощью воя, лая, многочисленных сигналов языка тела. Социальное поведение выражается через виляние хвостом, припадание на передние лапы в призыве поиграть, заискивание перед доминантом, лежа на спине, вылизывание детенышей, заботу о других членах группы и многое, многое другое.
В организованных группах у псовых всегда можно наблюдать довольно сложную структуру: разделяются социальные роли (у собак, например, это может быть роль лидера, охранника, материнская роль и тому подобное),члены сообщества стремятся держаться близко друг к другу. В таких группах относительно постоянный состав и в нее сложно получить доступ чужакам, пусть они и являются представителями того же вида.
Охотничье поведение
Охотничье поведение – это комплекс поведенческих реакций, направленный на добывание жертвы для пропитания. Как отмечают кинологи и исследователи поведения собак, охотничье поведение почти всех псовых определяется тем, что они преследуют добычу в открытую и догоняют ее, когда она обращается в бегство. Способность вынюхивать, выслеживать добычу, длительно преследовать ее, согласовывать действия в стае при загонной охоте характерна не только для диких псовых, но и для представителей многих современных пород собак (с тем лишь различием, что охотничьих собак учат не трогать добычу, причитающуюся охотнику).
Сейчас большинство домашних собак, конечно, не охотятся на самом деле. Но все охотничьи черты проскальзывают в поведении псовых во время разных игр. И скажите только, что не замечали, как собака бросается за катящимся мячиком, прыгая на него, как лиса на охоте, или как она умело подкрадывается к какому-нибудь зазевавшемуся голубю!
Уход за собой
Псовые ухаживают за собой довольно тщательно, и для этого у них есть своя сложная система. Конечно, вы можете вовремя купать свою собаку, мыть ей лапы после каждой прогулки, обрабатывать от паразитов и водить к грумеру — однако та все равно будет тщательно вылизывать разные части тела, с наслаждением чесаться как задними, так и передними лапами, чистить ушные раковины и морду с помощью смоченной слюной лапы и вылавливать зубами в шерсти паразитов. А все потому, что так тысячелетиями ухаживали за своей шерстью и внешностью древние предки собаки — и она совершенно не собирается полагаться на вас и ваши меры гигиены.
Все эти разнообразные движения, направленные на уход за собой, помогают псовым чувствовать себя комфортнее, успокаивают их и снимают стресс.
В середине 20 века, когда общественность обратила внимание на условия содержания животных, возникла наука об их благополучии. Сторонники этого направления определили пять свобод, которые хозяин должен предоставить своему питомцу. Среди них – свобода от голода и жажды, свобода от дискомфорта, свобода от травм и болезней, свобода от горя и страданий. И наконец, пятая — Свобода для осуществления видотипичного поведения. Хозяевам стоит понять, что обнюхивание меток, желание грызть разные любопытные штуки, лай, общение с другими собаками и другие привычки собаки – это нормальное поведение. Позвольте собаке быть собой и не ограничивайте её во всём. А еще лучше — доверяйте ее инстинктам.
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