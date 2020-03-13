Дивные харзы в поисках весны: видео

На видео первая харза сперва забегает на вершину холма, обнюхивает метки, оставленные другими обитателями нацпарка (фотоловушки чаще всего стоят на пересечении звериных троп – так больше шансов заснять осторожных животных), а затем несколько раз поднимается на задние лапы и вытягивается столбиком, осматриваясь вокруг. Вскоре к ней присоединяется вторая желтогрудая куница, и вместе они еще некоторое время кружат по вершине холма.

Кстати, харзы являются теми редкими куньими, которые живут и охотятся группами. Все остальные – росомахи, горностаи, соболи – предпочитают одиночный образ жизни. Во время охоты харзы растягиваются по местности и перекликаются характерными тявкающими звуками. Все их действия четко согласованы – каждый зверек знает, чем заняты другие. Добычей уссуорийских куниц часто становятся не только белки, мыши, зайцы, соболи, птицы, но и даже такое крупное копытное животное, как кабарга.

Для охотников харза не представляет интереса – ее мех слишком грубый, хоть и красивый. Из соседей-хищников желтогрудой кунице тоже никто не угрожает, поэтому единственное, от чего она может пострадать – уничтожение привычной среды обитания (вырубка лесов).