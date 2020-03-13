Дивные харзы в поисках весны: видео
Харзой, или уссурийской куницей, мы восхищаемся не первый год. Этот зверь относится к семейству куньих и необычен сразу всем: от своего яркого внешнего вида (харза как будто в краске извалялась – ярко-желтая грудь, золотисто-бурое туловище, белый подборок и черный хвост) грубая шерсть харзы не представляет интереса для охотников) до размеров (харза является одним из самых крупных представителей семейства куньих, длина тела достигает 80 см, не считая немаленького хвоста) и социального поведения (харзы – те редкие представители куньих, которых нельзя назвать экстравертами – они живут и охотятся стайно).
Сотрудники научного отдела нацпарка «Земля леопарда» с помощью фотоловушки смогли получить видео сразу двух уссурийских куниц.
На видео первая харза сперва забегает на вершину холма, обнюхивает метки, оставленные другими обитателями нацпарка (фотоловушки чаще всего стоят на пересечении звериных троп – так больше шансов заснять осторожных животных), а затем несколько раз поднимается на задние лапы и вытягивается столбиком, осматриваясь вокруг. Вскоре к ней присоединяется вторая желтогрудая куница, и вместе они еще некоторое время кружат по вершине холма.
Кстати, харзы являются теми редкими куньими, которые живут и охотятся группами. Все остальные – росомахи, горностаи, соболи – предпочитают одиночный образ жизни. Во время охоты харзы растягиваются по местности и перекликаются характерными тявкающими звуками. Все их действия четко согласованы – каждый зверек знает, чем заняты другие. Добычей уссуорийских куниц часто становятся не только белки, мыши, зайцы, соболи, птицы, но и даже такое крупное копытное животное, как кабарга.
Для охотников харза не представляет интереса – ее мех слишком грубый, хоть и красивый. Из соседей-хищников желтогрудой кунице тоже никто не угрожает, поэтому единственное, от чего она может пострадать – уничтожение привычной среды обитания (вырубка лесов).
ФГБУ «Земля леопарда» создано 21 мая 2012 года. Национальный парк «Земля леопарда» находится в Приморском крае и охватывает Хасанский, Уссурийский и Надежденский районы. Общая площадь заповедника и национального парка – почти 280 тыс. га. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший заповедник Дальнего Востока, учрежден в 1924 году, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО) и национальный парк «Земля леопарда», ставший безопасным домом для ряда видов редких животных: амурского тигра, дальневосточного леопарда, дальневосточного лесного кота, а также амурского горала и японской могеры.
На организацию возложена задача чрезвычайной важности – защита и сохранение единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. И она с этой задачей справляется: в прошлом году масштабный мониторинг показал, что популяция дальневосточного леопарда выросла с до 91 взрослой особи и 22 котят – а больше десяти лет их насчитывалось не больше 35.