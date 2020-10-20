Для гиббонов протянули веревочный мост через овраг. И они научились по нему ходить!

Хайнаньские гиббоны почти все время проводят на деревьях, и фрагментация лесов может разделить и без того почти исчезнувших из дикой природы животных на более мелкие популяции. По словам Боско Чана, биолога с фермы Кадури и ботанического сада в Гонконге, это может привести к инбридингу и вымиранию местных групп. Прдеставителей вида хайнаньских гиббонов осталось всего около 30 особей, все они живут в заповеднике на острове Хайнань.

Потребовались месяцы, чтобы гиббоны научились использовать веревочный мост, но примерно через 176 дней после его установки фотоловушки запечатлели приматов, успешно перебирающихся через овраг по веревкам. В конце концов гиббоны начали перемещаться по двум участкам леса так же часто, как до оползня. Однако ученые заметили необычную особенность: мост преимущественно использовали самки и молодые особи, тогда как взрослые самцы почти не делали этого.

Хотя ученые ожидали, что животные будут двигаться по мосту перебирая руками, многие обезьяны предпочитают ходить по нему, как по канату, используя одну веревку в качестве поручня, или лазать по веревкам, хватаясь за них всеми конечностями.