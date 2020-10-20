Для гиббонов протянули веревочный мост через овраг. И они научились по нему ходить!

Новое исследование показало, что простые веревочные мосты могут помочь соединить леса, фрагментированные деятельностью человека.
В 2014 году в результате оползня в хайнаньском лесу образовался 15-метровый овраг. Чтобы преодолеть его, местные гиббоны (Nomascus hainanus) использовали ветку пальмы, но со временем она просела, и биологам пришлось придумать новый способ, чтобы приматы могли попадать из одной части леса в другую. Они протянули между деревьями мост из двух веревок.
Хайнаньские гиббоны почти все время проводят на деревьях, и фрагментация лесов может разделить и без того почти исчезнувших из дикой природы животных на более мелкие популяции. По словам Боско Чана, биолога с фермы Кадури и ботанического сада в Гонконге, это может привести к инбридингу и вымиранию местных групп. Прдеставителей вида хайнаньских гиббонов осталось всего около 30 особей, все они живут в заповеднике на острове Хайнань.
Потребовались месяцы, чтобы гиббоны научились использовать веревочный мост, но примерно через 176 дней после его установки фотоловушки запечатлели приматов, успешно перебирающихся через овраг по веревкам. В конце концов гиббоны начали перемещаться по двум участкам леса так же часто, как до оползня. Однако ученые заметили необычную особенность: мост преимущественно использовали самки и молодые особи, тогда как взрослые самцы почти не делали этого.
Хотя ученые ожидали, что животные будут двигаться по мосту перебирая руками, многие обезьяны предпочитают ходить по нему, как по канату, используя одну веревку в качестве поручня, или лазать по веревкам, хватаясь за них всеми конечностями.
Иногда гиббоны перебегали веревочный мост, совсем не прибегая к помощи передних лап. Данная «переправа» – это временная поддержка для обезьян, пока растут саженцы местных деревьев, а другие деревья восстанавливаются.
Такие искусственные мосты обеспечивают разумный и новаторский подход, помогающий гиббонам безопасно передвигаться, говорит Сьюзан Чейн, приматолог из Оксфорда и вице-председатель секции мелких обезьян Международного союза охраны природы, которая консультировала хайнаньский проект. По словам Чейн, при наземном передвижении гиббонов могут сбить машины, они могут пострадать в драках с собаками или подхватить паразитов, с которыми обычно не сталкиваются.
Помимо приматов такие переходы могут использовать и другие животные. Исследователи видели, как по мосту пробежались две белки и еще один грызун.
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