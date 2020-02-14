Для старого слона исполнили «Лунную сонату» Бетховена: видео

National Geographic уже рассказывал историю британского музыканта, который, оказавшись в Таиланде, заинтересовался одним из реабилитационных центров для слонов – Elephants World, где содержатся больные животные. Бартон обнаружил, что слонам, очевидно, нравится классическая музыка, и провел несколько мини-концертов для слонов на фортепиано.
На этот раз музыкант нашел нового слушателя – 61-летнего слона по имени Монгкол, которому сыграл «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена.
«Он провел свою жизнь в плену, таская деревья в тайских лесах. Его тело деформировалось из-за тяжелого труда, он потерял правый глаз и бивень в результате этой жестокой лесозаготовительной работы. Монгкол был спасен и доставлен в Elephants World, чтобы провести остаток своих дней, мирно отдыхая на свободе у реки Квай. Я обнаружил, что он чрезвычайно нежный и чувствительный слон, который любит музыку, особенно медленные мелодии Бетховена, которые я иногда играю ему днем и по ночам», — написал Бартон в описании к видео.