Для старого слона исполнили «Лунную сонату» Бетховена: видео

National Geographic уже рассказывал историю британского музыканта, который, оказавшись в Таиланде, заинтересовался одним из реабилитационных центров для слонов – Elephants World, где содержатся больные животные. Бартон обнаружил, что слонам, очевидно, нравится классическая музыка, и провел несколько мини-концертов для слонов на фортепиано.

На этот раз музыкант нашел нового слушателя – 61-летнего слона по имени Монгкол, которому сыграл «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена.