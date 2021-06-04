ДНК из фекалий помогла изучить неуловимую лисицу

В южной части Сьерра-Невады обитает популяция лис, которая не попадается на глаза людей. Биологи пытаются собрать о животных информацию, чтобы узнать больше об их поведении, но в их распоряжении только следы их присутствия – клочки меха и фекалии.

Обитая на высоте свыше 2700 метров над уровнем моря, эта разновидность обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes) меньше ее типичного представителя. У такой лисы пушистые лапы и пышная меховая шуба, что позволяет ей пережить мощные зимние снегопады и сложные горные условия. Цвет меха варьируется от красноватого до черного и серо-коричневого.

По предварительным данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, популяция находится под угрозой исчезновения, поскольку ее численность не превышает 50 особей. Одной из дополнительных угроз, помимо общих для всех современных представителей фауны, может быть гибридизация с близкородственными видами: не так давно со звероферм сбежали лисицы, не относящиеся к коренным видам в горах Сьерра-Невады.

Информацию о горных лисицах с 2011 года собирает команда биологов Калифорнийского университета в Дэвисе под руководством Кейт Куинн (Cate Quinn). Ученые занимаются так называемым неинвазивным генетическим мониторингом: это анализ ДНК, добытой из помета, мочи или шерсти животных.