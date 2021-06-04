ДНК из фекалий помогла изучить неуловимую лисицу

В южной части Сьерра-Невады обитает популяция лис, которая не попадается на глаза людей. Биологи пытаются собрать о животных информацию, чтобы узнать больше об их поведении, но в их распоряжении только следы их присутствия – клочки меха и фекалии.
Обитая на высоте свыше 2700 метров над уровнем моря, эта разновидность обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes) меньше ее типичного представителя. У такой лисы пушистые лапы и пышная меховая шуба, что позволяет ей пережить мощные зимние снегопады и сложные горные условия. Цвет меха варьируется от красноватого до черного и серо-коричневого.
По предварительным данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, популяция находится под угрозой исчезновения, поскольку ее численность не превышает 50 особей. Одной из дополнительных угроз, помимо общих для всех современных представителей фауны, может быть гибридизация с близкородственными видами: не так давно со звероферм сбежали лисицы, не относящиеся к коренным видам в горах Сьерра-Невады.
Информацию о горных лисицах с 2011 года собирает команда биологов Калифорнийского университета в Дэвисе под руководством Кейт Куинн (Cate Quinn). Ученые занимаются так называемым неинвазивным генетическим мониторингом: это анализ ДНК, добытой из помета, мочи или шерсти животных.
Содержащаяся в этих образцах ДНК очень «мощная»: она позволяет составить «портрет» каждой отдельно взятой особи и проследить ее генеалогическое древо. Таким образом можно узнать о передвижениях животных, продолжительности их жизни и о других лисах, с которыми они вступают в контакт.
Каждый год в конце лета биологи отправляются к четырем основным точкам, расположенным между северной границей Йосемитского парка и шоссе 4 на перевале Сонора, собирая там все, что может напоминать нужные объекты для изучения. Иногда помет оказывается принадлежащим койотам, и в лаборатории он исключается из исследования. Некоторые экспедиции занимают не более суток, тогда как для других требуется пятидневный поход по скалистым горным хребтам. Ежегодно отбирается примерно 400–500 проб.
С 2018 года людям помогают собаки из команды Rogue Detection Teams. Они обучены вынюхивать лисьий помет, и их острое обоняние облегчило задачу, показав также новые места присутствия лисиц.
Ученым уже удалось остановить, что лисы нашли для себя комфортные условия, в которых живут достаточно долго. Они также перемещаются на большие расстояния: рекордсменом стала особь, за год прошедшая сто километров. Изучив последствия гибридизации, ученые отмечают, что в ее отношении опасения были преувеличены: скрещивание с местной популяцией позволило оздоровить малочисленную группу, которая страдала от инбридинга.
И хотя лисы живут в этих горах тысячи лет, являясь достаточно жизнестойкими – они все равно нуждаются в защите от пагубной деятельности человека. Лесная служба США и другие ведомства разрабатывают стратегию, которая позволит сохранить горные леса нетронутыми.
Узнайте о малых амазонских лисицах, чей статус не столь благополучен.