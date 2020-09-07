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До конца столетия с лица Земли могут исчезнуть 558 видов млекопитающих

National Geographic Россия
07 сентября 2020
Пиренейская рысь
Пиренейская рысь — один из самых редких на сегодня видов млекопитающих
Фото: needpix.com
Человечество еще может их спасти.

Исследователи из Университета в Гётеборге, Зоологического общества Лондона и швейцарского Университета Фрибура оценили масштаб вымирания млекопитающих от плейстоценовой эпохи до наших дней и дали прогноз относительно будущих вымираний, большая часть которых происходит по вине человека. 

Современное разнообразие млекопитающих насчитывает около 5700 видов. Исследователи указывают, что, как минимум 351 вид вымер с начала позднего плейстоцена около 126 тысяч лет назад. О 80 вымираниях известно из исторических отчетов с 1500 года нашей эры, тогда как остальные известны только по ископаемым или зооархеологическим данным. 

Чтобы оценить истинную серьезность нынешних темпов вымирания, указывают авторы работы, необходимо сопоставить эти темпы с естественными, дочеловеческими темпами вымирания. Это поможет понять, в какой степени нынешние темпы исчезновения животных превышают фоновые уровни. 

В одном из предыдущих исследований, касающемся североамериканских млекопитающих в течение всего кайнозойского периода (после 66 млн лет назад), средняя скорость исчезновения видов оценена в 0,249 вымираний за 1 миллион лет. 

Авторы работы указывают, что 96% вымираний в современный период больше связаны с деятельностью человека, чем с изменением климата и связанными с ним циклами ледниковых периодов. 

«Мы практически не находим свидетельств вымирания, вызванного изменением климата, за последние 126 000 лет. Тем не менее, нынешнее изменение климата, вызванное деятельностью человека, является новым явлением с различными факторами давления, и вместе с фрагментированными средами обитания, браконьерством и другими угрозами, связанными с человеком, оно представляет большой риск для многих видов», — авторы исследования.

Ученые также указывают, что вымирания в прошлом происходили вспышками, а не непрерывно. Так, значительное количество исчезновений видов связано с прибытием европейцев в Австралию, Северную Америку и на Мадагаскар. 

По оценкам исследователей, до конца века исчезнут еще 558 видов млекопитающих, однако человечество еще может спасти большую часть видов с помощью целенаправленных и эффективных стратегий сохранения.

«Для достижения этого нам необходимо повысить нашу коллективную осведомленность о надвигающейся эскалации кризиса биоразнообразия и принять меры по борьбе с этой глобальной чрезвычайной ситуацией. Время поджимает. С каждым потерянным видом мы безвозвратно теряем уникальную часть естественной истории Земли», — заключают исследователи.

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