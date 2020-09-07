До конца столетия с лица Земли могут исчезнуть 558 видов млекопитающих

Исследователи из Университета в Гётеборге, Зоологического общества Лондона и швейцарского Университета Фрибура оценили масштаб вымирания млекопитающих от плейстоценовой эпохи до наших дней и дали прогноз относительно будущих вымираний, большая часть которых происходит по вине человека.

Современное разнообразие млекопитающих насчитывает около 5700 видов. Исследователи указывают, что, как минимум 351 вид вымер с начала позднего плейстоцена около 126 тысяч лет назад. О 80 вымираниях известно из исторических отчетов с 1500 года нашей эры, тогда как остальные известны только по ископаемым или зооархеологическим данным.

Чтобы оценить истинную серьезность нынешних темпов вымирания, указывают авторы работы, необходимо сопоставить эти темпы с естественными, дочеловеческими темпами вымирания. Это поможет понять, в какой степени нынешние темпы исчезновения животных превышают фоновые уровни.

В одном из предыдущих исследований, касающемся североамериканских млекопитающих в течение всего кайнозойского периода (после 66 млн лет назад), средняя скорость исчезновения видов оценена в 0,249 вымираний за 1 миллион лет.

Авторы работы указывают, что 96% вымираний в современный период больше связаны с деятельностью человека, чем с изменением климата и связанными с ним циклами ледниковых периодов.