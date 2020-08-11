Доказано: нарисованные глаза на крупном рогатом скоте защищают его от львов

Многие хищники предпочитают воздержаться от атаки, когда потенциальная жертва замечает их присутствие. Эта особенность известна давно, и ее активно используют многие африканские племена, надевая маски задом наперед. Такой же способ защиты часто применяют в Южной Америке и Индии.
Не обошли вниманием этот трюк и многие предприимчивые фермеры, которые рисуют глаза вокруг хвоста крупного рогатого скота. То, что этот способ действительно работает, защищая животных от хищников, теперь подтвердили ученые.
Биолог Нил Джордан из университета Нового Южного Уэльса в Австралии начал соответствующее исследование в 2015 году. О первых результатах он объявил год спустя, но тогда тестовая выборка была слишком мала, чтобы подтвердить эффективность метода.
«Многие большие кошки — в том числе львы, леопарды и тигры — предпочитают атаковать из засады. Это означает, что они полагаются на преследование своей добычи и сохранение элемента неожиданности. В некоторых случаях, когда их видит жертва, они могут отказаться от охоты. Мы проверили, можно ли использовать эту особенность, чтобы сократить потери домашнего скота в районе дельты Окаванго в Ботсване», — пишет Джордан в исследовании.
В этой дельте, на северо-западе Ботсваны, есть постоянные болота и сезонно затопляемые равнины, на которых обитает большое количество диких животных. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и некоторые части дельты находятся под охраной. По соседству с охраняемой зоной находятся пастбища, которые отделены заграждением, что, однако, не всегда помогает защитить домашний скот от хищников. Еще одной проблемой становится то, что в ответ на нападение фермеры часто отстреливают больших кошек.
Хотя изначально в центре внимания исследования находились все засадные хищники, вскоре стало ясно, что большую часть ответственности за нападение на домашний скот несут львы. Так, в ходе исследования львы убили 18 голов крупного рогатого скота, леопард — одну, а пятнистые гиены — три.
За четыре года в исследовании приняли участие 2061 голов крупного рогатого скота. Перед тем, как животных выпускали на пастбище, примерно трети стада рисовали глаза, еще треть помечалась простыми крестиками, а оставшуюся часть стада оставляли без каких-либо опознавательных знаков.
У крупного рогатого скота также были ошейники, и все они кормились в одном районе и перемещались одинаково, что свидетельствует о том, что они подвергались одинаковому риску. В результате ни одна из 683 коров с нарисованными глазами не была убита хищниками за все время наблюдения, в то время как 15 животных без рисунка и 4 с крестиками погибли в результате нападения хищников.
Эти результаты подтвердили первоначальную догадку о том, что создание ощущения, что хищник был замечен добычей, заставит его отказаться от охоты. Однако были и сюрпризы — домашний скот, помеченный крестиками, имел значительно больше шансов выжить, чем немаркированный из того же стада.
Естественные ложные глаза широко распространены в дикой природе: они могут отпугивать агрессоров, если похожи на глаза их собственных хищников, или приводить их в замешательство, если не похожи ни на что знакомое. Ложные глаза встречаются у бабочек и других насекомых, у моллюсков, рыб, амфибий, птиц. А вот у млекопитающих их нет. Исследование Нила Джордана и его коллег, по сути, впервые демонстрирует возможность отпугивания хищников при помощи ложных глаз у млекопитающих.
Исследователи подчеркивают, что при наблюдении в стадах всегда находился немаркированный домашний скот, поэтому работа не учитывала возможного привыкания хищников к трюку ученых. Поэтому пока неизвестно, останется ли методика эффективна в долгосрочной перспективе.
Однако способ вполне может стать частью расширяющегося набора нелетальных инструментов, которые помогут защитить как домашний скот, так и хищников от фермеров с ружьями.
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