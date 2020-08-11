Доказано: нарисованные глаза на крупном рогатом скоте защищают его от львов

У крупного рогатого скота также были ошейники, и все они кормились в одном районе и перемещались одинаково, что свидетельствует о том, что они подвергались одинаковому риску. В результате ни одна из 683 коров с нарисованными глазами не была убита хищниками за все время наблюдения, в то время как 15 животных без рисунка и 4 с крестиками погибли в результате нападения хищников.

Эти результаты подтвердили первоначальную догадку о том, что создание ощущения, что хищник был замечен добычей, заставит его отказаться от охоты. Однако были и сюрпризы — домашний скот, помеченный крестиками, имел значительно больше шансов выжить, чем немаркированный из того же стада.

Естественные ложные глаза широко распространены в дикой природе: они могут отпугивать агрессоров, если похожи на глаза их собственных хищников, или приводить их в замешательство, если не похожи ни на что знакомое. Ложные глаза встречаются у бабочек и других насекомых, у моллюсков, рыб, амфибий, птиц. А вот у млекопитающих их нет. Исследование Нила Джордана и его коллег, по сути, впервые демонстрирует возможность отпугивания хищников при помощи ложных глаз у млекопитающих.

Исследователи подчеркивают, что при наблюдении в стадах всегда находился немаркированный домашний скот, поэтому работа не учитывала возможного привыкания хищников к трюку ученых. Поэтому пока неизвестно, останется ли методика эффективна в долгосрочной перспективе.

Однако способ вполне может стать частью расширяющегося набора нелетальных инструментов, которые помогут защитить как домашний скот, так и хищников от фермеров с ружьями.

Посмотрите, как стервятники опять отобрали добычу у гепарда, но уступили ее грифу.