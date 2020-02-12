Драка в метро: необычный кадр победил в фотоконкурсе Лондонского музея естествознания

Любой, кто бывал в лондонской подземке, знает маленьких серых мышек, снующих по платформам и меж рельсами. Фотограф Сэм Роули был настолько очарован этими грызунами, что провел почти неделю в метро, чтобы поймать какой-нибудь интересный кадр с ними. И однажды вечером он запечатлел двух мышей, сражающихся за крошку еды, обороненную пассажиром.

Настойчивость Роули была вознаграждена — его снимок «Склока мышей» выиграл конкурс Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award в номинации «Лучшая фотография дикой природы 2019».

По словам Роули, он провел пять дней, лежа на животе на платформе, чтобы получить идеальный угол обзора. Мыши, ставшие героями его кадра, сновали по станции по одиночке, пока не увидели падающую крошку еды. Они сцепились за пищу лишь на мгновение, и Роули успел сделать снимок. Фотографировать городскую дикую природу — страсть Роули. Он считает, что люди имеют связь с животными в городах и поселках, потому что эти существа живут среди нас. Сэм восхищается упорством животных, которые выживают в очень жестких условиях.