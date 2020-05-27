Древесные кенгуру: сумчатые, забравшиеся на деревья

Обладатель гранта National Geographic, американский эколог Лиза Дабек (Lisa Dabek) основала программу по сохранению древесных кенгуру (Dendrolagus). Недавно удалось снять видео, позволяющее больше узнать об этих редких животных.
Эти представители семейства кенгуровые обитают в тропических лесах острова Новая Гвинея, а также в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд и на близлежащих островах. В редких случаях их можно встретить на равнинах, но в основном древесные кенгуру предпочитают гористую местность, скрываясь в зарослях тропических лесов.
Размер животных варьируется в пределах 1,3-1,8 метра (почти половина длины приходится на хвост). Взрослые особи могут весить до 18 килограммов. Сверху древесные кенгуру окрашены в черный или серо-коричневый цвет, а снизу — в белый. Длинные загнутые когти помогают им цепляться за стволы деревьев. Являясь отличными скалолазами, древесные кенгуру могут прыгать с одного дерева на другое на расстояние 9 метров, а на землю с высоты — на 18 метров. При этом по горизонтальной поверхности они передвигаются неуклюже, небольшими прыжками.
Эколог Лиза Дабек, изучающая древесных кенгуру на протяжении 20 лет, характеризует их как «гибрид кенгуру, коалы, ленивца, обезьяны и медведя». Собирать данные о жизни древесных кенгуру непросто: эти животные ведут ночной образ жизни, прячась на деревьях в дневное время и отправляясь за пищей по ночам. Научная группа под руководством Дабек ведет свои исследования в Новой Гвинее: здесь планируется создать природоохранную территорию, на которой сумчатые чувствовали бы себя безопасно. Для этого необходимо детально изучить их поведение, что стало возможно совсем недавно: после того, как на некоторых животных удалось прикрепить камеры. Работы предстоит еще достаточно много: 90% территории, где обитают древесные кенгуру, принадлежит местным племенам, имеющим традиции охоты на этих зверей.
Программа по сохранению редких сумчатых, включающая создание заповедника, реализуется при поддержке Conservation International и других природоохранных организаций. Совместными усилиями проводится экологическое просвещение среди местных жителей, им предлагаются новые рабочие места, улучшается система здравоохранения и общий уровень жизни: все это поможет создать по-настоящему безопасное место обитания для древесных кенгуру.
Посмотрите, как бегемот, гиены и гиеновидные собаки соперничают за добычу!