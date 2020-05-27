Древесные кенгуру: сумчатые, забравшиеся на деревья

Обладатель гранта National Geographic, американский эколог Лиза Дабек (Lisa Dabek) основала программу по сохранению древесных кенгуру (Dendrolagus). Недавно удалось снять видео, позволяющее больше узнать об этих редких животных.

Эти представители семейства кенгуровые обитают в тропических лесах острова Новая Гвинея, а также в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд и на близлежащих островах. В редких случаях их можно встретить на равнинах, но в основном древесные кенгуру предпочитают гористую местность, скрываясь в зарослях тропических лесов.

Размер животных варьируется в пределах 1,3-1,8 метра (почти половина длины приходится на хвост). Взрослые особи могут весить до 18 килограммов. Сверху древесные кенгуру окрашены в черный или серо-коричневый цвет, а снизу — в белый. Длинные загнутые когти помогают им цепляться за стволы деревьев. Являясь отличными скалолазами, древесные кенгуру могут прыгать с одного дерева на другое на расстояние 9 метров, а на землю с высоты — на 18 метров. При этом по горизонтальной поверхности они передвигаются неуклюже, небольшими прыжками.