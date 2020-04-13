Древние бритты почитали зайцев и кур как священных животных

Команда археологов из университетов в Лестере, Оксфорде и Эксетере во главе с профессором Наоми Сайкс провела исследование, целью которого было изучение истоков пасхальных традиций в Британии. В ходе работы они обнаружили признаки священного почитания зайцев-русаков (Lepus europaeus) и куриц во время железного века (между 750 г. до н. э. и 43 г. н. э.) на территории британских островов.
Исторические данные свидетельствуют о том, что бритты считали кур и зайцев «слишком особенными, чтобы употреблять их в пищу». Сайкс ссылается на непосредственный рассказ императора Юлия Цезаря о Галльских войнах (Commentarii de Bello Gallico). В этом тексте говорится, что бритты считали «противоречием божественному закону есть зайцев, куриц и гусей». При этом, жители островов содержали их, по-видимому, для собственного удовольствия.
Историки знают, что зачастую римские записи были пропагандистскими произведениями, и поэтому к ним необходимо подходить со значительной долей скептицизма с точки зрения исторической достоверности. Однако в этом случае исследователи установили, что записи соответствуют археологическим отчетам, в которых описываются захоронения зайцев и куриц, похороненных не будучи убитыми.
Исследователи провели радиоуглеродный анализ скелетов зайцев и куриц из ряда археологических памятников в Хэмпшире и Херефордшире, установив, что эти животные были завезены на британские острова в период с V по III века до нашей эры.
Исторические свидетельства предполагают, что курицы у жителей британских островов были связаны с божеством времен железного века, которому поклонялись подобно римскому Меркурию, а почитание зайцев могло быть связано с неизвестной богиней в образе этого животного. Исследователи также установили, что по мере распространения этих животных, их священный статус был утрачен, и зайцев и кур начали разводить как скот и употреблять в пищу. Существуют исторические указания на то, что курица стала в Британии самым популярным блюдом во время поста. Это связано с указанием святого Бенедикта, запрещающим употребление в пищу в пост мяса четвероногих животных.
В свою очередь, пасхальный заяц или кролик, как символ этого праздника в культуре некоторых стран Западной Европы, Канады и США, вероятно, не связан с ранним почитанием этого животного в железном веке. Как следует из работы Центра детской литературы и культуры Университета Флориды, происхождение пасхального кролика восходит к древнегерманским традициям. Тевтонское божество Эостра (Остара) было богиней весны и плодородия. Празднования в ее честь проводились в день весеннего равноденствия. Ее символом был кролик — животное, отличающееся чрезвычайной плодовитостью. Культ Эостры был распространен и среди англосаксов, и ассоциация зайцев с пасхальными праздниками существовала в фольклоре еще в XIX веке.
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