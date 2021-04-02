Дружелюбные черные медведи – это очень плохо

В Калифорнии и Неваде все чаще встречаются барибалы, или черные медведи, проявляющие необычное дружелюбие по отношению к людям. Первые подобные примеры известны Калифорнийскому природоохранному департаменту с 2014 года, и с тех пор время от времени фиксируются подобные единичные случаи. Но только за последний год в Калифорнии насчитали четырех медведей с нетипичными повадками.

Любое изменение модели поведения у животного является сигналом заболевания. В отличие от бурых медведей, барибалы редко атакуют людей, даже будучи ранеными; они вообще отличаются робостью и сами на контакт с человеком не идут. Исключением могут быть особи, которые привыкли кормиться рядом с населенными пунктами, но это уже нарушение их привычного уклада.

В случае с «дружелюбными» барибалами из Калифорнии и Невады, все они были дикими и питались в лесу. Описывая их появление рядом с собой, люди сравнивают таких медведей с собаками. В 2019 году сноубордист снял видео, на котором подошедший к нему медвежонок ведет себя совсем как щенок.