Дружелюбные черные медведи – это очень плохо

В Калифорнии и Неваде все чаще встречаются барибалы, или черные медведи, проявляющие необычное дружелюбие по отношению к людям. Первые подобные примеры известны Калифорнийскому природоохранному департаменту с 2014 года, и с тех пор время от времени фиксируются подобные единичные случаи. Но только за последний год в Калифорнии насчитали четырех медведей с нетипичными повадками.
Любое изменение модели поведения у животного является сигналом заболевания. В отличие от бурых медведей, барибалы редко атакуют людей, даже будучи ранеными; они вообще отличаются робостью и сами на контакт с человеком не идут. Исключением могут быть особи, которые привыкли кормиться рядом с населенными пунктами, но это уже нарушение их привычного уклада.
В случае с «дружелюбными» барибалами из Калифорнии и Невады, все они были дикими и питались в лесу. Описывая их появление рядом с собой, люди сравнивают таких медведей с собаками. В 2019 году сноубордист снял видео, на котором подошедший к нему медвежонок ведет себя совсем как щенок.
В другом задокументированном случае молодая самка барибала пробралась на частный участок, и люди, вопреки рекомендациям специалистов, принялись ее кормить. Однако животное, оторвавшись от пищи, залезло в открытый багажник машины. При последующем осмотре специалисты обнаружили немало внешних признаков, свидетельствующих о нарушении здоровья. Медведица, которая, исходя из ее возраста, должна была весить 36 кг, едва достигала 9,5 кг (!). Она была вялой, вся покрыта клещами, а ее голова тряслась. Ее пришлось усыпить, а вскрытие показало воспаление мозга – энцефалит. Этот же диагноз подтвердился у ряда других особей с отклонениями в поведении и физических параметрах.
Энцефалит у людей может возникать вследствие укуса комара или клеща; встречается он и среди животных, но у медведей – крайне редко. Общее количество инфицированных пока незначительно и серьезного влияния на численность популяции не окажет, но ученые не знают, как помочь уже заразившимся особям. В дикую природу их отправлять нельзя – они неминуемо погибнут, поскольку не способны добывать пищу и здраво оценивать риски. При правильном уходе и серьезном лечении их можно вернуть к нормальной жизни, но для зоопарков и других природоохранных центров с их ограниченным бюджетом это непосильная нагрузка.
Единственное, что пока остается специалистам – это прекращение мучений животного с помощью эвтаназии. Поведение также может меняться из-за паразитов: так появляются улитки-зомби.