Два американских штата узаконили истребление волков

Законодательные органы штатов Монтана и Айдахо разрешили охотникам массово убивать волков с целью сокращения их популяции. Новые законы позволят убивать неограниченное количество волков, ловить их на приманку, а также устанавливать ловушки.

Законопроекты были приняты республиканским руководством штатов при поддержке сельскохозяйственных групп, обеспокоенных нападениями волков на домашний скот, а также охотничьих сообществ, которые уверены, что волки сокращают количество лосей.

В 1990-х годах в Монтане и Айдахо оставалось чуть более сотни волков, но меры по сохранению вида и его реинтродукции привели к тому, что их популяция превысила две тысячи. В 2011 году волки были вычеркнуты из списка исчезающих видов, и охотники снова получили возможность отстреливать их, но в ограниченном количестве. Теперь все запреты сняты.

Монтана поставила цель сократить популяцию волков в штате с 800-1200 особей до 15 племенных пар. В Айдахо местный губернатор пообещал уничтожить 90% процентов популяции, которая оценивается примерно в 1500 особей.