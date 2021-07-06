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Два американских штата узаконили истребление волков

National Geographic Россия
06 июля 2021
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Фото: Jacob W. Frank / National Park Service
Зоозащитники и экологи не сумели предотвратить введение новых законопроектов.

Законодательные органы штатов Монтана и Айдахо разрешили охотникам массово убивать волков с целью сокращения их популяции. Новые законы позволят убивать неограниченное количество волков, ловить их на приманку, а также устанавливать ловушки.

Законопроекты были приняты республиканским руководством штатов при поддержке сельскохозяйственных групп, обеспокоенных нападениями волков на домашний скот, а также охотничьих сообществ, которые уверены, что волки сокращают количество лосей. 

В 1990-х годах в Монтане и Айдахо оставалось чуть более сотни волков, но меры по сохранению вида и его реинтродукции привели к тому, что их популяция превысила две тысячи. В 2011 году волки были вычеркнуты из списка исчезающих видов, и охотники снова получили возможность отстреливать их, но в ограниченном количестве. Теперь все запреты сняты. 

Монтана поставила цель сократить популяцию волков в штате с 800-1200 особей до 15 племенных пар. В Айдахо местный губернатор пообещал уничтожить 90% процентов популяции, которая оценивается примерно в 1500 особей. 

«Волки настолько осмелели, что теперь ходят посреди грунтовых дорог. Это означает, что их стало слишком много», – Дороти Мун, член Республиканской партии штата Айдахо.

С Мун согласен Стив Адлер, исполнительный директор Idaho for Wildlife, неоднозначной организации, защищающей интересы охоты.

«Люди не осознают правды о том, что делают волки. Это не их вина. Университеты и СМИ промыли им мозги на многих уровнях», – говорит Адлер. 

Защитники природы возражают, что этот вид антагонизма уходит корнями в суеверную идеологическую неприязнь к волкам, которая не согласуется с реальностью их воздействия на экосистемы. Данные убедительно свидетельствуют о том, что жалобы групп, заинтересованных в охоте и сельском хозяйстве, преувеличены.

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Зоозащитники отмечают, что хищничество домашнего скота со стороны волков относительно невелико, а популяции лосей стабильны. В Айдахо с июля 2019 года по июль 2020 года было зарегистрировано всего 102 подтвержденных убийства домашнего скота, и еще 28 считались лишь вероятными. 

В 2020 году в Монтане было зарегистрировано 238 подтвержденных убийств скота. В обоих штатах содержатся миллионы крупного рогатого скота, овец и других жвачных животных, и владельцам ранчо выплачивается компенсация за каждую подтвержденную потерю. Стада лосей также процветают. В Монтане их насчитывается около 136 тысяч, а в Айдахо – 120 тысяч. 

«Нет данных, которые позволили бы предположить, что конфликты существуют на таком уровне, что обосновало бы массовую резню волков. Эти люди [принимавшие закон] экологически безграмотны», – настаивает эколог Майк Филлипс, который возглавлял программу по возвращению волков в Йеллоустонский национальный парк, а затем был сенатором от Демократической партии в Монтане. 

«Волки саморегулируют свою популяцию на протяжении тысячелетий в зависимости от наличия добычи, среды обитания и конкурентов. Нам вовсе не нужно ими управлять», – Мишель Лют, менеджер по охране природы из Project Coyote, организации, которая способствует сосуществованию между людьми и дикой природой.

Эксперты уверены, что запланированное истребление популяций волков почти наверняка вызовет немало пагубных последствий. Волки играют важную роль в контроле популяций травоядных: убивая слабых и больных животных, они, вероятно, минимизируют хроническое истощение, например, у популяций лосей и оленей. Это противоречит ложным утверждениям некоторых крупных охотничьих организаций о том, что волки негативно влияют на доступность оленей и лосей для охотников. 

Волки действительно могут повлиять на маршруты лосей. Это явление было ярко продемонстрировано в Йеллоустоне, после реинтродукции хищников в 1995 году. Поскольку волки держали лосиные стада в страхе, травоядные животные не могли питаться саженцами ивы, тополя и осины вдоль берегов рек. Это позволило растениям размножиться, что привлекло бобров, которые, в свою очередь изменили курс водных путей, построив плотины и тем самым помогли замедлить эрозию. 

Точно так же сокращение популяции койотов волками позволило вернуться в Йеллоустон другим мелким видам хищников. Хотя некоторые части парка не восстановились так же хорошо, как другие, биолог и защитник волков Дэвид Парсонс заявил, что положительные последствия реинтродукции волков сложно недооценить. 

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События в Айдахо и Монтане последовали за другим, столь же разрушительным решением. В ноябре 2020 года администрация Дональда Трампа сняла меры защиты с исчезающих популяций волков на Великих озерах в Мичигане, Миннесоте и Висконсине. 

Также Трамп пролоббировал снятие запрета на спортивную охоту в нацпарках на Аляске. В результате к допустимым методам стали относиться: применение прожекторов для ослепления находящихся в спячке медведиц и их медвежат, охота на волков и койотов, а также их детенышей в период вскармливания, охота на находящихся в воде северных оленей с моторных лодок, использование собак для охоты на медведей.

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