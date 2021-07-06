Два американских штата узаконили истребление волков

Законодательные органы штатов Монтана и Айдахо разрешили охотникам массово убивать волков с целью сокращения их популяции. Новые законы позволят убивать неограниченное количество волков, ловить их на приманку, а также устанавливать ловушки.
Законопроекты были приняты республиканским руководством штатов при поддержке сельскохозяйственных групп, обеспокоенных нападениями волков на домашний скот, а также охотничьих сообществ, которые уверены, что волки сокращают количество лосей.
В 1990-х годах в Монтане и Айдахо оставалось чуть более сотни волков, но меры по сохранению вида и его реинтродукции привели к тому, что их популяция превысила две тысячи. В 2011 году волки были вычеркнуты из списка исчезающих видов, и охотники снова получили возможность отстреливать их, но в ограниченном количестве. Теперь все запреты сняты.
Монтана поставила цель сократить популяцию волков в штате с 800-1200 особей до 15 племенных пар. В Айдахо местный губернатор пообещал уничтожить 90% процентов популяции, которая оценивается примерно в 1500 особей.
С Мун согласен Стив Адлер, исполнительный директор Idaho for Wildlife, неоднозначной организации, защищающей интересы охоты.
«Люди не осознают правды о том, что делают волки. Это не их вина. Университеты и СМИ промыли им мозги на многих уровнях», – говорит Адлер.
Защитники природы возражают, что этот вид антагонизма уходит корнями в суеверную идеологическую неприязнь к волкам, которая не согласуется с реальностью их воздействия на экосистемы. Данные убедительно свидетельствуют о том, что жалобы групп, заинтересованных в охоте и сельском хозяйстве, преувеличены.
Зоозащитники отмечают, что хищничество домашнего скота со стороны волков относительно невелико, а популяции лосей стабильны. В Айдахо с июля 2019 года по июль 2020 года было зарегистрировано всего 102 подтвержденных убийства домашнего скота, и еще 28 считались лишь вероятными.
В 2020 году в Монтане было зарегистрировано 238 подтвержденных убийств скота. В обоих штатах содержатся миллионы крупного рогатого скота, овец и других жвачных животных, и владельцам ранчо выплачивается компенсация за каждую подтвержденную потерю. Стада лосей также процветают. В Монтане их насчитывается около 136 тысяч, а в Айдахо – 120 тысяч.
«Нет данных, которые позволили бы предположить, что конфликты существуют на таком уровне, что обосновало бы массовую резню волков. Эти люди [принимавшие закон] экологически безграмотны», – настаивает эколог Майк Филлипс, который возглавлял программу по возвращению волков в Йеллоустонский национальный парк, а затем был сенатором от Демократической партии в Монтане.
Эксперты уверены, что запланированное истребление популяций волков почти наверняка вызовет немало пагубных последствий. Волки играют важную роль в контроле популяций травоядных: убивая слабых и больных животных, они, вероятно, минимизируют хроническое истощение, например, у популяций лосей и оленей. Это противоречит ложным утверждениям некоторых крупных охотничьих организаций о том, что волки негативно влияют на доступность оленей и лосей для охотников.
Волки действительно могут повлиять на маршруты лосей. Это явление было ярко продемонстрировано в Йеллоустоне, после реинтродукции хищников в 1995 году. Поскольку волки держали лосиные стада в страхе, травоядные животные не могли питаться саженцами ивы, тополя и осины вдоль берегов рек. Это позволило растениям размножиться, что привлекло бобров, которые, в свою очередь изменили курс водных путей, построив плотины и тем самым помогли замедлить эрозию.
Точно так же сокращение популяции койотов волками позволило вернуться в Йеллоустон другим мелким видам хищников. Хотя некоторые части парка не восстановились так же хорошо, как другие, биолог и защитник волков Дэвид Парсонс заявил, что положительные последствия реинтродукции волков сложно недооценить.
События в Айдахо и Монтане последовали за другим, столь же разрушительным решением. В ноябре 2020 года администрация Дональда Трампа сняла меры защиты с исчезающих популяций волков на Великих озерах в Мичигане, Миннесоте и Висконсине.
Также Трамп пролоббировал снятие запрета на спортивную охоту в нацпарках на Аляске. В результате к допустимым методам стали относиться: применение прожекторов для ослепления находящихся в спячке медведиц и их медвежат, охота на волков и койотов, а также их детенышей в период вскармливания, охота на находящихся в воде северных оленей с моторных лодок, использование собак для охоты на медведей.