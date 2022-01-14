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Звери

Два десятка зубров провалились под лед в «Беловежской пуще»

Анастасия Баринова
14 января 2022
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Фото: Виталий Горшков
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Фото: Виталий Горшков
zubr2.jpg
Фото: Виталий Горшков
Еще одного загрызли хищники.

Зубры (Bison bonasus) – это последние представители диких быков в Европе. В 20-х годах XX века животное оказалось под угрозой исчезновения, но сейчас его популяция восстанавливается. Зубры встречаются в России, Германии и Польше, а их наибольшее количество обитает на территории республики Беларусь.

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Эти великаны прекрасно приспособлены к холодному времени года – они могут находить себе пропитание даже при почти метровом слое снега, обдирать кору и поедать ветки деревьев. Естественные враги у взрослых зубров отсутствуют, но для юных особей опасность представляют стаи волков. Основной проблемой остается браконьерство, но жизнь зубров может оборваться и из-за несчастного случая. О таком происшествии рассказали сотрудники парка «Беловежская пуща». Вблизи деревни Большие Масушины в Гродненской области, в акватории пруда на реке Медянка, обнаружили 21 зубра, которые провалились под лед.

Предположительно, стадо численностью не менее 100 особей переходило водоем по льду, и он не выдержал столь массивную нагрузку. Кроме того, на берегу реки был найден погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев), которого загрызли хищники.

К 13 января 2022 года все погибшие животные были извлечены из-подо льда. Сейчас на месте работают сотрудники природоохранных ведомств, ветеринары и ученые. Комиссия расследует обстоятельства происшествия.

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