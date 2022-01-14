Два десятка зубров провалились под лед в «Беловежской пуще»

Предположительно, стадо численностью не менее 100 особей переходило водоем по льду, и он не выдержал столь массивную нагрузку. Кроме того, на берегу реки был найден погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев), которого загрызли хищники.

К 13 января 2022 года все погибшие животные были извлечены из-подо льда. Сейчас на месте работают сотрудники природоохранных ведомств, ветеринары и ученые. Комиссия расследует обстоятельства происшествия.

Посмотрите, как люди спасли оленей, провалившихся под лед – но они были найдены еще живыми.