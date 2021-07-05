Два детектива-любителя помогли поймать убивающего кошек маньяка

В октябре 2018 года на улицах британского города Брайтон появился маньяк, нападающий на кошек. Первой жертвой стал кот по кличке Алистер: его нашли на пороге дома с глубокой раной на шее. Ветеринары смогли спасти ему жизнь; операция обошлась хозяевам в 2421 фунт и была покрыта страховкой (в Великобритании распространена практика покупки базового медицинского полиса для домашних питомцев).

На тот момент никому не пришло в голову связать травму с намеренной атакой: кот, любивший сидеть на заборе, мог подраться с кем-то, пораниться о длинный гвоздь или осколок стекла. Однако уже вскоре соседская кошка была найдена зарезанной, а за ней – еще один кот, живший неподалеку. Так стало понятно, что кошачьи смерти не случайны.

СМИ называли ненавистника кошек «неуловимым» и «невидимым»: животные продолжали погибать, но поисками преступника никто не занимался. Переломный момент наступил 31 мая 2019 года: после того, как Стюарт Монтгомери и его подруга Агата Альтвегг похоронили своего девятимесячного кота по кличке Хендрикс. Стюарт заметил кровавый след, который оставил его питомец перед тем, как прибежал домой умирать, и пошел по нему.

След привел его к соседскому дому, где ранее тоже была убита кошка. После ее смерти владелец дома, Алан Леви, установил камеру видеонаблюдения, и Стюарт попросил разрешения посмотреть запись. Так стала известна внешность преступника.