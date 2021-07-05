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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Звери

Два детектива-любителя помогли поймать убивающего кошек маньяка

Анастасия Баринова
05 июля 2021
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Фото: Pierre Anquet / Flickr
Бывший моряк почти год охотился на домашних питомцев.

В октябре 2018 года на улицах британского города Брайтон появился маньяк, нападающий на кошек. Первой жертвой стал кот по кличке Алистер: его нашли на пороге дома с глубокой раной на шее. Ветеринары смогли спасти ему жизнь; операция обошлась хозяевам в 2421 фунт и была покрыта страховкой (в Великобритании распространена практика покупки базового медицинского полиса для домашних питомцев).

На тот момент никому не пришло в голову связать травму с намеренной атакой: кот, любивший сидеть на заборе, мог подраться с кем-то, пораниться о длинный гвоздь или осколок стекла. Однако уже вскоре соседская кошка была найдена зарезанной, а за ней – еще один кот, живший неподалеку. Так стало понятно, что кошачьи смерти не случайны.

СМИ называли ненавистника кошек «неуловимым» и «невидимым»: животные продолжали погибать, но поисками преступника никто не занимался. Переломный момент наступил 31 мая 2019 года: после того, как Стюарт Монтгомери и его подруга Агата Альтвегг похоронили своего девятимесячного кота по кличке Хендрикс. Стюарт заметил кровавый след, который оставил его питомец перед тем, как прибежал домой умирать, и пошел по нему. 

След привел его к соседскому дому, где ранее тоже была убита кошка. После ее смерти владелец дома, Алан Леви, установил камеру видеонаблюдения, и Стюарт попросил разрешения посмотреть запись. Так стала известна внешность преступника.

Запись была передана в полицию, но на основании одного лишь лица установить личность не удавалось. Тогда Алан решил посмотреть более ранние записи, и оказалось, что мужчина ходит по этому переулку регулярно примерно в одно и то же время – вероятно, на работу. Алан начал следить за монитором, и когда человек снова появился в кадре – уже в режиме реального времени – он позвонил в полицию, и преступник был задержан.

Им оказался бывший моряк Королевского флота, 54-летний Стив Буке, работающий охранником. В его доме при обыске был обнаружен нож с ДНК кошки на лезвии. В его телефоне были фотографии мертвых кошек, а история браузера показывала его интерес к теме убийства кошек собаками. Нанеся все точки убийств на карту, полиция запросила у оператора сотовой связи данные о местоположении телефона подозреваемого, и они совпали. 

И, наконец, с момента его ареста сообщений о подобных инцидентах больше не поступало. Этого было достаточно, чтобы передать дело в Королевскую прокуратуру. 22 декабря 2019 года Буке было выдвинуто обвинение по 17 пунктам: 16 случаев нападений на кошек (семеро из них выжили) и хранение холодного оружия. Фактически жертв было больше, но связать всех с Буке не удалось. Неясным остается и мотив преступления.

Сам он категорически отрицал свою причастность и уверял, что очень любит животных, а нож просто нашел. Однако это не убедило присяжных: 30 июня 2021 года они признали Буке виновным. Мера наказания будет определена 12 июля.

В Великобритании действует закон о защите животных, один из самых строгих в мире.

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