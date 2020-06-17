Два гигантских варана растерзали робота-свинью: зубодробительное видео

Отрывок видео взят из документального сериала о дикой природе Spy in the Wild. Авторы сериала использовали 50 сверхреалистичных аниматронных зверей-шпионов, чтобы понаблюдать за жизнью десятков разных животных из самого центра происходящего.

Чтобы поближе познакомиться с комодскими варанами (Varanus komodoensis) создатели сериала использовали роботов варана и свиньи, оснащенных камерами. Сперва пара варанов — самец и самка — были целиком и полностью поглощены друг другом, но их уединение прервал другой самец, претендующий на продолжение рода. Драка была неизбежна: вараны тут же бросились друг на друга, стараясь повалить соперника в неком подобии реслинга, а самка следовала за ними по пятам, заинтересованная в исходе поединка. Вскоре один из ухажеров был повержен на землю и с позором скрылся. Тут-то пара варанов и заметила механическую свинью, выпущенную неподалеку.

Один из ящеров подошел вплотную, присматриваясь к обнаруженной добыче, а затем сбил ее с ног одним мощным ударом хвоста — неудивительно, весил он минимум в десять раз больше, чем она. Затем оба варана в считанные минуты растерзали жертву, обнажив ее механические внутренности. Авторы сериала даже получили редчайшие кадры «изнутри» варана — пока хищник пытался отгрызть свинье пятачок, она снимала его ядовитые железы.