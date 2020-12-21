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Звери

Два леопарда из Швеции прибыли в Россию

WWF России
21 декабря 2020
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Переднеазиатские леопарды
Фото: Eric Edvardsson
WWF России оказал поддержку в перевозке самца и самки переднеазиатского леопарда из шведского зоопарка Nordens Ark в Центр восстановления леопарда на Кавказе, в рамках Программы реинтродукции. Сейчас звери содержатся в карантинном вольере.

Сегодня в Россию прибыла пара пятнистых хищников. Борт с леопардами прилетел в московский аэропорт Шереметьево из Стокгольма (через Дубай).

Леопардов принимали в грузовом терминале «Москва Карго», сотрудники которого создали все необходимые условия, чтобы хищники чувствовали себя максимально комфортно после долгого перелета. От борта самолета в терминал животных доставили в отапливаемом и кондиционируемом автомобиле. Краснокнижных хищников разместили в специально оборудованном помещении с шумоизоляцией и регулируемой температурой, чтобы пятнистые кошки могли отдохнуть после долгого перелета, а представитель ветеринарной службы мог проверить их физическое состояние. После оформления необходимых документов животные отправились в южный регион на машине.

Теперь 8-летний самец Филоу и 9-летняя самка Шива пополнят маточное поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, участвуя в программе разведения с целью последующей реинтродукции их потомства в природу.

Однако перед этим Филоу и Шива пробудут в карантинном вольере 30 дней, после чего животных переведут в более просторные вольеры площадью 1 гектар. Оба леопарда родом из немецких зоопарков. В Швецию пятнистые хищники переехали в 2014 году и с тех пор жили практически неразлучно вместе. Их первое потомство также родилось в шведском зоопарке в 2016 году, когда на свет появились два котенка-самца. Второе пополнение семейства произошло в 2019 году — тогда у пары хищников родилась самка. 

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) оказал финансовую поддержку трансфера животных.

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Подготовка леопардов к путешествию в Россию
Фото: Sara Nilsson
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Прибытие леопардов в Россию
Фото: Вячеслав Замыслов
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Фото: Вячеслав Замыслов
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Самка Шива
Фото: Вячеслав Замыслов
«Пополнение Центра новыми леопардами очень важно для Программы восстановления леопарда на Кавказе, — говорит Дмитрий Горшков, директор WWF России. – Этот привоз готовился более двух лет. Ротация производителей — основа обеспечения генетического разнообразия выпускаемого в природу потомства. Это позволит сформировать больше пар неродственных леопардов для выпуска, а значит увеличить шанс рождения котят в природе».

В обмен на двух кошек в Скандинавию из России в начале следующего года отправится 4-летняя самка Багира.

На сегодняшний день в Центре сформированы две пары: Алоус и Черри, а также Задиг и Андреа. Большинство леопардов в дикой природе – потомки Алоуса и Черри.

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Eric Edvardsson Переднеазиатский леопард

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова Российской академии наук (ИЭГТ РАН), Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Работы по мониторингу леопардов ведутся при финансовой поддержке банка ВТБ.

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