Два леопарда из Швеции прибыли в Россию

Сегодня в Россию прибыла пара пятнистых хищников. Борт с леопардами прилетел в московский аэропорт Шереметьево из Стокгольма (через Дубай).

Леопардов принимали в грузовом терминале «Москва Карго», сотрудники которого создали все необходимые условия, чтобы хищники чувствовали себя максимально комфортно после долгого перелета. От борта самолета в терминал животных доставили в отапливаемом и кондиционируемом автомобиле. Краснокнижных хищников разместили в специально оборудованном помещении с шумоизоляцией и регулируемой температурой, чтобы пятнистые кошки могли отдохнуть после долгого перелета, а представитель ветеринарной службы мог проверить их физическое состояние. После оформления необходимых документов животные отправились в южный регион на машине.