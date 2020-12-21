Два леопарда из Швеции прибыли в Россию
Сегодня в Россию прибыла пара пятнистых хищников. Борт с леопардами прилетел в московский аэропорт Шереметьево из Стокгольма (через Дубай).
Леопардов принимали в грузовом терминале «Москва Карго», сотрудники которого создали все необходимые условия, чтобы хищники чувствовали себя максимально комфортно после долгого перелета. От борта самолета в терминал животных доставили в отапливаемом и кондиционируемом автомобиле. Краснокнижных хищников разместили в специально оборудованном помещении с шумоизоляцией и регулируемой температурой, чтобы пятнистые кошки могли отдохнуть после долгого перелета, а представитель ветеринарной службы мог проверить их физическое состояние. После оформления необходимых документов животные отправились в южный регион на машине.
Теперь 8-летний самец Филоу и 9-летняя самка Шива пополнят маточное поголовье Центра восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка, участвуя в программе разведения с целью последующей реинтродукции их потомства в природу.
Однако перед этим Филоу и Шива пробудут в карантинном вольере 30 дней, после чего животных переведут в более просторные вольеры площадью 1 гектар. Оба леопарда родом из немецких зоопарков. В Швецию пятнистые хищники переехали в 2014 году и с тех пор жили практически неразлучно вместе. Их первое потомство также родилось в шведском зоопарке в 2016 году, когда на свет появились два котенка-самца. Второе пополнение семейства произошло в 2019 году — тогда у пары хищников родилась самка.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) оказал финансовую поддержку трансфера животных.
В обмен на двух кошек в Скандинавию из России в начале следующего года отправится 4-летняя самка Багира.
На сегодняшний день в Центре сформированы две пары: Алоус и Черри, а также Задиг и Андреа. Большинство леопардов в дикой природе – потомки Алоуса и Черри.
Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова Российской академии наук (ИЭГТ РАН), Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). Работы по мониторингу леопардов ведутся при финансовой поддержке банка ВТБ.