Два новых вида скальных летяг нашли в Гималаях
Международная группа зоологов из Австралии и Китая обнаружила два новых вида из рода Eupetaurus, который ранее включал только один вид – скальную летягу Eupetaurus cinereus (западная шерстистая белка-летягу в англоязычной зоологии) из Гималаев.
Скальная летяга – зверь редкий и малоизученный. При весе до 2,5 кг и общей длине до 110 см эта белка – одно из крупнейших в мире планирующих млекопитающих. Вид Eupetaurus cinereus был впервые описан в 1888 году британским зоологом Олдфилдом Томасом по двум шкурам и черепу, привезенным из районов Астор и Гилгит на севере Пакистана.
Между 1924 и 1994 годами вид считался вымершим, пока не был вновь открыт учеными в Пакистане.
Теперь биологи обнаружили, что представители этого рода встречаются в трех сильно разобщенных районах, расположенных на западе (северный Пакистан и северо-западная Индия), а также северо-центральной (юго-центральный Тибет, северный Сикким и западный Бутан) и юго-восточной (юго-восток Китая) окраинах Гималаев.
С помощью морфологических исследований и молекулярного анализа они выяснили, что три эти популяции представляют разные виды. Один из новых видов получил название тибетская скальная летяга (Eupetaurus tibetensis), а второй – юньнанская скальная летяга (Eupetaurus nivamons).
«В Гималаях эти необычные животные обитают в самых высоких регионах, на высоте более 3500 м. Их открытие помогает продемонстрировать разнообразие мировой фауны и огромную работу, которую еще предстоит проделать для документирования и сохранения биологического разнообразия Земли», – отметили исследователи.
По словам зоологов, предстоит еще много работы, чтобы подробно описать эти виды, но в общих чертах они сходны с обыкновенной скальной летягой. Длина тела (без хвоста) – около 60 см, тело покрыто густым мехом. Основу рациона составляют почки и шишки деревьев. Зимой скальная летяга углубляется в леса, где питается в основном мхами и лишайниками.
Ученые отмечают, что, по всей видимости, этот вид всегда был чрезвычайно редким и скрытным – остается таким и сейчас.
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