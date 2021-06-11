Два новых вида скальных летяг нашли в Гималаях

Международная группа зоологов из Австралии и Китая обнаружила два новых вида из рода Eupetaurus, который ранее включал только один вид – скальную летягу Eupetaurus cinereus (западная шерстистая белка-летягу в англоязычной зоологии) из Гималаев.

Скальная летяга – зверь редкий и малоизученный. При весе до 2,5 кг и общей длине до 110 см эта белка – одно из крупнейших в мире планирующих млекопитающих. Вид Eupetaurus cinereus был впервые описан в 1888 году британским зоологом Олдфилдом Томасом по двум шкурам и черепу, привезенным из районов Астор и Гилгит на севере Пакистана.

Между 1924 и 1994 годами вид считался вымершим, пока не был вновь открыт учеными в Пакистане.