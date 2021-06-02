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National Geographic Россия №209, май 2021
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«Дикая природа России»
Звери

Два северных лесных олененка родились в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Московский зоопарк
02 июня 2021
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Фото: Московский зоопарк
19 и 25 мая в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском родились два северных лесных олененка: мальчик и девочка.

Юный самец – более яркого рыжего окраса, активный, уже вовсю исследует территорию. Самочка светло-серая, пока в основном лежит в траве, иногда, чуть спотыкаясь, ходит за мамой.

Зоологи знали о родах заранее. Говорящие признаки: беспокойное поведение, уход олених от стада. Оба рождения случились ночью, все прошло успешно и без вмешательства людей. Здоровых детенышей обнаружили уже утром.

Сейчас оба олененка питаются исключительно молоком. Их мамы получают тот же корм, что и обычно: сено, ветки, особый комбикорм, иногда морковь в качестве лакомства, а главное – ягель. Приходят к кормушке у ворот только поесть – и сразу бегут обратно к детенышам.

Это оленья гаремная группа состоит из старшего самца, четырех самок и – теперь – двух детенышей. Они живут на обширном участке смешанного леса. Там есть холмы, овраги, пруд с родником, разнообразные растения – включая орешник.

Отец и две другие самки относятся к детенышам благодушно. Через пару недель оленята будут активнее ходить со стадом – и, возможно, даже подходить вместе с матерями к кормушке.

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Фото: Московский зоопарк
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Фото: Московский зоопарк
«Осенью, когда оленята подрастут, зоологи оценят их состояние. Возможно, детенышей получится вернуть в дикую природу. Мы уже давно сотрудничаем с заповедником «Керженский» Нижегородской области ради сохранения этого редкого подвида», – отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Кроме двух детенышей, сейчас в Центре воспроизводства живут 15 взрослых оленей. Их территории не входят в экскурсионные маршруты, поэтому увидеть их можно лишь там.

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Urpo Helenius / Flickr Северный лесной олень

Лесные северные олени – редкий краснокнижный подвид северных оленей. Размеры их крупнее, чем у тундровых северных оленей. Масса самцов достигает 250 кг. В сравнении с тундровыми оленями лесные имеют более растянутое туловище, более длинные ноги и плотный шерстный покров. Зимний мех у них короче и темнее, чем у тундровых оленей. Рога имеют и самцы, и самки. А еще по сравнению с тундровыми у северных лесных оленей более компактное строение рогов.

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