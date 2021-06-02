Два северных лесных олененка родились в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Юный самец – более яркого рыжего окраса, активный, уже вовсю исследует территорию. Самочка светло-серая, пока в основном лежит в траве, иногда, чуть спотыкаясь, ходит за мамой.

Зоологи знали о родах заранее. Говорящие признаки: беспокойное поведение, уход олених от стада. Оба рождения случились ночью, все прошло успешно и без вмешательства людей. Здоровых детенышей обнаружили уже утром.

Сейчас оба олененка питаются исключительно молоком. Их мамы получают тот же корм, что и обычно: сено, ветки, особый комбикорм, иногда морковь в качестве лакомства, а главное – ягель. Приходят к кормушке у ворот только поесть – и сразу бегут обратно к детенышам.