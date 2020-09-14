Джим – чудо-пес с необыкновенным даром предсказания

В американском городе Маршал (штат Миссури) есть Мемориальный парк, посвященный псу с удивительными способностями — Джиму. Пес родился 10 марта 1925 года, однако о его необычных способностях стало известно не сразу. Однажды Джим и его хозяин Сэм Ван Арсдэйл отправились на охоту. Сэм устал и решил присесть отдохнуть у дерева, сказав своему четвероногому другу: «Сядем у того пекана». Джим, не дожидаясь хозяина, побежал к дереву и уселся под ним.

Сэм был удивлен, ведь он не показывал псу, где собирается сесть, а собака поняла это, лишь услышав название дерева. Тогда Ван Арсдэйл решил попробовать дать команду найти другое дерево. Удивительно, но пес смог найти орех, кедр и несколько других деревьев только по словесной команде хозяина. После этого случая Сэм решил демонстрировать способности собаки на публике. К нему домой приезжали сотни людей из разных мест, чтобы посмотреть на чудо-пса.

Джим выполнял разные команды и всегда правильно понимал их. Причем даже на иностранных языках, на которых Сэм не мог сказать ни слова. Так, Джиму приходилось искать машину, когда ему называли её номерной знак, выбирать из толпы одного человека по описанию и даже предсказывать пол ещё нерожденных детей и исход спортивных матчей. Например, он семь лет подряд угадывал победителей скачек в Кентуки. Собака не ошиблась ни разу.

Необычные способности пса хозяин решил продемонстрировать перед сенатом штата Миссури и профессорами местного университета. Согласно публикации в журнале Rural Missouri, был вынесен вердикт, что Джим обладает сверхъестественной силой разума, которая, вероятно, не проявится больше ни у одной собаки на протяжении нескольких поколений. Джим смог бы стать звездой шоу-бизнеса, однако вскоре после очередного предсказания результатов собачьих бегов феноменальному псу и его хозяину начали угрожать владельцы некоторых букмекерских контор. Испугавшись за жизнь Джима, Ван Арсдэйл перестал отпускать его на прогулку дальше двора дома. А также решил отказаться от поступивших предложений снять фильм про чудо-собаку в Голливуде и рекламу собачьего корма с её участием.

До того как Джим умер, он сумел стать одной из самых известных собак в мире. После его смерти, 18 марта 1937 года, Сэм хотел похоронить пса на кладбище рядом с могилами членов его семьи. Но городские власти были против, и поэтому собаку похоронили рядом с воротами этого кладбища. Впрочем, через какое-то время кладбище расширили, и чудо-пес оказался на его территории. Сегодня поклонники чудо-пса приезжают к нему на могилу, а также в Мемориальный парк, где находится бронзовая статуя Джима.