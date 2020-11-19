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Звери

Единственного в мире белого жирафа оснастили датчиком GPS для защиты от браконьеров

National Geographic Россия
19 ноября 2020
Информация о местонахождении животного будет поступать в службу защиты природы каждый час.

Служба охраны дикой природы Кении, фонд Northern Rangelands Trust организация Save Giraffes Now и сотрудники заповедника «Ишакбини Хирола» объединили усилия, чтобы защитить белого жирафа, который, вероятно, остается единственным таким животным на планете. 

Жираф обитает в кенийской саванне недалеко от границы с Сомали. Белый окрас выделяет его на фоне местного пейзажа, что делает животное особенно уязвимым. Теперь защитники природы прикрепили к одному из оссиконов (да-да, именно так называются «рожки» на голове жирафов) датчик GPS, который каждый час будет сигнализировать о местонахождении жирафа. 

Сотрудники заповедника надеются, что с помощью этой информации смогут предотвратить перемещение жирафа на территории, где он может стать жертвой браконьеров. 

В марте этого года стало известно о смерти других двух белых жирафов — взрослой самки и ее детеныша, — которые погибли от рук вооруженных браконьеров. Преступников найти так и не удалось. 

Исследования показали, что эти белые жирафы не были альбиносами, их окрас связан с с особым видом мутации у животных — лейкизмом. Он вызывает частичную потерю пигментации и образование белых пятен.

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В 2016 году в национальном парке Тарангире в Танзании был замечен еще один белый жираф, но его судьба в настоящее время неизвестна. 

По оценкам Африканского фонда дикой природы, жирафы потеряли около 40% своей популяции за последние 30 лет из-за браконьерства и незаконного оборота диких животных.

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