Единственного в мире белого жирафа оснастили датчиком GPS для защиты от браконьеров

Служба охраны дикой природы Кении, фонд Northern Rangelands Trust организация Save Giraffes Now и сотрудники заповедника «Ишакбини Хирола» объединили усилия, чтобы защитить белого жирафа, который, вероятно, остается единственным таким животным на планете.
Жираф обитает в кенийской саванне недалеко от границы с Сомали. Белый окрас выделяет его на фоне местного пейзажа, что делает животное особенно уязвимым. Теперь защитники природы прикрепили к одному из оссиконов (да-да, именно так называются «рожки» на голове жирафов) датчик GPS, который каждый час будет сигнализировать о местонахождении жирафа.
Сотрудники заповедника надеются, что с помощью этой информации смогут предотвратить перемещение жирафа на территории, где он может стать жертвой браконьеров.
This is our white Kenyan giraffe very well fitted with a GPS tracking device. We don't want to loose such a beautiful species.#Magicalkenya Eastleigh mt kenya #Hot96Drive pic.twitter.com/ALHlKHeTVz— Vemvem (@VeroAnyango) November 17, 2020
В марте этого года стало известно о смерти других двух белых жирафов — взрослой самки и ее детеныша, — которые погибли от рук вооруженных браконьеров. Преступников найти так и не удалось.
Исследования показали, что эти белые жирафы не были альбиносами, их окрас связан с с особым видом мутации у животных — лейкизмом. Он вызывает частичную потерю пигментации и образование белых пятен.
В 2016 году в национальном парке Тарангире в Танзании был замечен еще один белый жираф, но его судьба в настоящее время неизвестна.
По оценкам Африканского фонда дикой природы, жирафы потеряли около 40% своей популяции за последние 30 лет из-за браконьерства и незаконного оборота диких животных.