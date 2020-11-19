Единственного в мире белого жирафа оснастили датчиком GPS для защиты от браконьеров

Служба охраны дикой природы Кении, фонд Northern Rangelands Trust организация Save Giraffes Now и сотрудники заповедника «Ишакбини Хирола» объединили усилия, чтобы защитить белого жирафа, который, вероятно, остается единственным таким животным на планете.

Жираф обитает в кенийской саванне недалеко от границы с Сомали. Белый окрас выделяет его на фоне местного пейзажа, что делает животное особенно уязвимым. Теперь защитники природы прикрепили к одному из оссиконов (да-да, именно так называются «рожки» на голове жирафов) датчик GPS, который каждый час будет сигнализировать о местонахождении жирафа.

Сотрудники заповедника надеются, что с помощью этой информации смогут предотвратить перемещение жирафа на территории, где он может стать жертвой браконьеров.