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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

Едва не вымершие мексиканские волки возвращаются в дикую природу

National Geographic Россия
24 мая 2021
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Мексиканский волк
Фото: Josh More / Flickr
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Фото: Wikimedia Commons
Львиная (или волчья?..) доля заслуги в этом принадлежит биологу и экологу Химене Нери Барриос.

Бесконтрольный отлов и охота на мексиканского серого волка (Canis lupus baileyi) привели к тому, что 50 лет назад этот хищник был почти полностью истреблен. В конце 1970-х годов биологи отправились на поиски волков, но смогли насчитать по всей Мексике лишь четырех самцов и обнаружили одну беременную самку. Эти животные положили начало программе по разведению волков в неволе для сохранения подвида. 

В настоящее время популяция медленно восстанавливается, и в дикой природе обитает около 180 особей этого животного. Еще 350 животных содержатся в неволе. 

«В Мексике не проводилось исследований волков, когда они жили в дикой природе, их преследовали с целью убить», – говорит Нери Барриос, которая является сотрудником природоохранных предприятий компании Itzeni Environmental Solutions. 

Она добавляет, что столкновения с владельцами ранчо привели к исчезновению многих основных популяций хищников, включая пум, ягуаров и других крупных кошек.

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Wikimedia Commons Мексиканский волк в неволе

Программа по восстановлению популяции мексиканских волков включает в себя интеграцию родившихся в неволе детенышей в стаи диких животных. Хищники берут под опеку волчат и выращивают их как собственных. Кроме того, Нери Барриос сотрудничает с местными фермерами, чтобы предотвратить случаи их столкновения с волками. 

По словам биолога, существуют неинвазивные подходы к устранению взаимодействий человека и волка. Например, стробоскопы, питаемые от солнечных батарей, которые ночью излучают различные вспышки света. Волки приравнивают это к человеческой деятельности и предпочитают не заходить на ранчо. 

Нери Барриос отмечает, что у владельцев ранчо в Мексике нет финансовых возможностей для защиты волков, поэтому средства на размещение отпугивающих устройств привлекаются извне. Она говорит, что многие природоохранные организации не могут работать исключительно за счет государственных средств, поэтому приходиться обращаться за иностранной помощью. 

«Что уникально в Мексике, так это то, что мы пользуемся большой общественной поддержкой для сохранения наших природных ресурсов. У нас это есть, но нам все еще нужна политическая поддержка, чтобы обеспечить работой молодых защитников природы», – Химена Нери Барриос.

Мексиканский волк – один из малых подвидов североамериканского серого волка. Эти животные вырастают до 170 сантиметров в длину и достигают высоты до 80 сантиметров. Мексиканский волк был впервые описан как отдельный подвид в 1929 году Эдвардом Нельсоном и Эдвардом Голдманом из-за его небольшого размера, узкого черепа и темной шкуры. 

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Фото: Jeff Dzadon / Flickr
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Фото: OZinOH / Flickr
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