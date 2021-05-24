Едва не вымершие мексиканские волки возвращаются в дикую природу

Бесконтрольный отлов и охота на мексиканского серого волка (Canis lupus baileyi) привели к тому, что 50 лет назад этот хищник был почти полностью истреблен. В конце 1970-х годов биологи отправились на поиски волков, но смогли насчитать по всей Мексике лишь четырех самцов и обнаружили одну беременную самку. Эти животные положили начало программе по разведению волков в неволе для сохранения подвида.

В настоящее время популяция медленно восстанавливается, и в дикой природе обитает около 180 особей этого животного. Еще 350 животных содержатся в неволе.

«В Мексике не проводилось исследований волков, когда они жили в дикой природе, их преследовали с целью убить», – говорит Нери Барриос, которая является сотрудником природоохранных предприятий компании Itzeni Environmental Solutions.

Она добавляет, что столкновения с владельцами ранчо привели к исчезновению многих основных популяций хищников, включая пум, ягуаров и других крупных кошек.