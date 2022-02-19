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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Звери

Елизавета II выпустила парфюм для собак

Анастасия Баринова

Фото: Татьяна Ионова
Фото: Andrea Hanks / Official White House Photo

Фото: Татьяна Ионова

Флакон емкостью 200 мл обойдется в 9,99 фунта стерлингов.

В Норфолке находится Сандрингемский дворец – частная усадьба Виндзорской династии. Его помещения и парк разрешено посещать туристам, и редкий гость не захочет увезти на память уникальный сувенир. Магазин Sandringham Estate, работающий при дворце, предлагает «королевские» напитки, мед, кружки и многое другое.

А недавно королева Елизавета II выпустила собственную линию продукции для собак. Королева очень любит этих животных, и только на территории поместья вырастила более 100 корги и ретриверов. Теперь любой владелец собаки может купить в Sandringham Estate подарочный набор для своего любимца. Сюда входят твидовая игрушка в форме косточки и угощение ручной работы со вкусом оленины. Также в комплекте – ароматический шампунь для собак.

Его «богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотками бергамота» призван отбить неприятный запах, который собака может принести с улицы. Шампунь поможет питомцу пахнуть «прогулками по побережью». Так изделие и называется – The Happy Hounds Dog Cologne: Coastal Walks.

Стоит заметить, что парфюм «подходит собакам обоих полов». При покупке отдельно он стоит 9,9 британских фунтов (около тысячи рублей), а весь подарочный набор обойдется в 45 фунтов.

Узнайте о том, как корги сопровождают королеву на всем ее жизненном пути.

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