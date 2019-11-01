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Еноты проникли в библиотеку Арканзаса: видео

01 ноября 2019
Енот в библиотеке
Возможно, они хотели спрятаться от дождя. Ну, или что-нибудь почитать.

Два енота пробрались незамеченными на третий этаж библиотеки Арканзаского государственного университета. Там разгуливающих между стеллажами книг полосатохвостых хищников обнаружил репетитор по математике из школы, расположенной рядом.

Билл Смит, чиновник по связям со школами, сообщил, что животных аккуратно поймали и позже выпустили. Он предполагает, что еноты попытались найти укрытие в библиотеке от дождя.

«В нашем районе льют дожди, а рядом с библиотекой располагаются ручьи и леса. Возможно, поднимающаяся вода заставила енотов покинуть привычные дикие условия. А может быть, в этом случае они искали не только место повыше, но и высшее образование», – пошутил Смит.

По словам представителей библиотеки, еноты (известные своим талантом всюду наводить беспорядок) не успели нанести никакого вреда имуществу библиотеки. 