Еноты проникли в библиотеку Арканзаса: видео

Два енота пробрались незамеченными на третий этаж библиотеки Арканзаского государственного университета. Там разгуливающих между стеллажами книг полосатохвостых хищников обнаружил репетитор по математике из школы, расположенной рядом.

Билл Смит, чиновник по связям со школами, сообщил, что животных аккуратно поймали и позже выпустили. Он предполагает, что еноты попытались найти укрытие в библиотеке от дождя.