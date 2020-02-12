Еноты в Московском зоопарке уснули на два месяца позже из-за теплой зимы

В отличие от медведей, сурков и тушканчиков еноты не впадают в спячку, а просто засыпают. При этом они могут проснуться в любой момент в течение зимы. Обычно еноты делают это по нескольку раз за зиму: они пробуждаются, чтобы проверить, не растаял ли снег, и не пришла ли весна. Проснувшиеся еноты могут немного побродить по своему вольеру, подкрепиться и даже поиграть, а затем вновь отправляются спать в ожидании теплой погоды.