Еноты в Московском зоопарке уснули на два месяца позже из-за теплой зимы
«Из-за аномально теплой зимы, а также долгого отсутствия снега животные погрузились в зимний сон на два месяца позднее, чем обычно. Уснуть енотам-полоскунам удалось только в начале февраля, когда в столицу пришли морозы. Ближайший месяц зверьки проведут в состоянии сна в своих теплых домиках», — говорится в сообщении зоопарка.
В отличие от медведей, сурков и тушканчиков еноты не впадают в спячку, а просто засыпают. При этом они могут проснуться в любой момент в течение зимы. Обычно еноты делают это по нескольку раз за зиму: они пробуждаются, чтобы проверить, не растаял ли снег, и не пришла ли весна. Проснувшиеся еноты могут немного побродить по своему вольеру, подкрепиться и даже поиграть, а затем вновь отправляются спать в ожидании теплой погоды.
С наступлением весны енотов в Московском зоопарке ждет переезд в новый вольер, расположенный неподалеку от кустарниковых собак. В новом доме енотов появится множество деревянных полочек, бревен и других приспособлений для лазанья. Также там установят новые укрытия, в которых зверьки будут отдыхать.
Посмотрите, как енот, считающий себя собакой.