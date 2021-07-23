Ежи с рюкзачками выдали биологам свои тайны

Проанализировав полученные данные, биологи обнаружили, что ежи не покидают насиженных мест. Чтобы пережить холодные зимы на высотах около 1800 метров, они впадают в спячку, и там же они приносят потомство.

Эти знания позволяют разработать максимально эффективную тактику борьбы с ежами. Удаляя их из областей, где насекомые нуждаются в особой защите, следует ориентироваться на полную картину распространения. В противном случае цикл станет бесконечным: заметив, что территория у подножья гор освободилась, часть высокогорной ежиной популяции займет ее.

Узнайте о других животных-пришельцах, от которых Новая Зеландия защищает свою природу.