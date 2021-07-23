Ежи с рюкзачками выдали биологам свои тайны

Биологи из Университета Отаго изучали поведение ежей: в Новой Зеландии эти животные являются вредителями, уничтожающими полезных насекомых. Особенный ущерб наносят «горные ежи», которые летом встречаются на высотах до 2000 метров. Ученых интересовал вопрос, перемещаются ли они зимой ниже, или же впадают в спячку.
Чтобы понять поведение ежей, биологи оснастили несколько особей «рюкзачками» с GPS-трекерами. Ученые поясняют, что это не так сложно, как кажется — миниатюрное устройство, размещенное на подпиленных иглах, не контактирует с кожей, и животное его совсем не ощущает. После того, как устройство будет удалено, иглы отрастают снова. Лишний вес тоже не становится проблемой: ежи относятся к тем животным, которые накапливают и сбрасывают жир, потому они привыкли к колебаниям своей массы.
Проанализировав полученные данные, биологи обнаружили, что ежи не покидают насиженных мест. Чтобы пережить холодные зимы на высотах около 1800 метров, они впадают в спячку, и там же они приносят потомство.
Эти знания позволяют разработать максимально эффективную тактику борьбы с ежами. Удаляя их из областей, где насекомые нуждаются в особой защите, следует ориентироваться на полную картину распространения. В противном случае цикл станет бесконечным: заметив, что территория у подножья гор освободилась, часть высокогорной ежиной популяции займет ее.
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