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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Звери

Ежиха – лучший друг в путешествии

Анастасия Баринова
25 января 2021
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
Молодой американец завел себе в качестве домашнего питомца ежиху. За два года животное объездило вместе с хозяином всю страну.

Ежиха по кличке Калико (Calico) относится к африканским карликовым ежам. Это искусственно выведенная порода специально для содержания в домашних условиях. За ними не сложно ухаживать, они быстро привыкают к человеку и ведут себя спокойнее, чем другие ежовые.

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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico
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Фото: Instagram.com/adventuresofcalico

В дикой природе африканские карликовые ежи не встречаются, но Калико может по крайней мере отправляться туда на прогулки. Хозяин возит ее по разным местам: паркам, городам, пляжам. За два года Калико побывала в Монтане, Вашингтоне, Виргинии, Южной Каролине, во Флориде и других штатах. О других приключениях необычной путешественницы можно узнать на ее странице в сети Instagram (после 2018 года, к сожалению, неактивный). Есть у нее и аккаунт в Твиттере.

Узнайте, зачем стоит взять с собой в поездку индейку.

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