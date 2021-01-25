Ежиха – лучший друг в путешествии

В дикой природе африканские карликовые ежи не встречаются, но Калико может по крайней мере отправляться туда на прогулки. Хозяин возит ее по разным местам: паркам, городам, пляжам. За два года Калико побывала в Монтане, Вашингтоне, Виргинии, Южной Каролине, во Флориде и других штатах. О других приключениях необычной путешественницы можно узнать на ее странице в сети Instagram (после 2018 года, к сожалению, неактивный). Есть у нее и аккаунт в Твиттере.

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