Ежиха – лучший друг в путешествии

Ежиха по кличке Калико (Calico) относится к африканским карликовым ежам. Это искусственно выведенная порода специально для содержания в домашних условиях. За ними не сложно ухаживать, они быстро привыкают к человеку и ведут себя спокойнее, чем другие ежовые.
В дикой природе африканские карликовые ежи не встречаются, но Калико может по крайней мере отправляться туда на прогулки. Хозяин возит ее по разным местам: паркам, городам, пляжам. За два года Калико побывала в Монтане, Вашингтоне, Виргинии, Южной Каролине, во Флориде и других штатах. О других приключениях необычной путешественницы можно узнать на ее странице в сети Instagram (после 2018 года, к сожалению, неактивный). Есть у нее и аккаунт в Твиттере.
Узнайте, зачем стоит взять с собой в поездку индейку.