Фатальная ошибка газели попала на видео

Как это и принято у львов, добычей пищи в основном занимаются самки – самцы подключаются только в случае охоты на очень крупное животное. Богатая кормовая база – обилие зебр, гну и газелей – позволяет львам поддерживать стабильность своей популяции и без труда обеспечивать все необходимые ресурсы.

Видео, снятое недавно в парке, показывает развитие событий во время одной из таких львиных вылазок. Молодая львица гонится за газелью и добивается желаемого результата, но происходит это только по случайности.

Львы не отличаются рекордной быстротой: их максимальная скорость составляет 80 км/ч, и это ниже, чем у копытных. В частности, газели способны бежать очередями со скоростью до 100 км/ч. Обычная тактика льва – подкрасться к своей добыче максимально близко и догонять ее уже на короткой дистанции. В данном случае начало погони в кадр не попало, и мы видим, как газель, стремительно ускоряясь, быстро оказывается вдали от хищника. Однако она спотыкается и падает в овраг, и эти секунды позволяют львице нагнать свою жертву.