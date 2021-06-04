Флоридская пума: возвращение кошки

«Добро пожаловать в страну пум», – приветствует меня Брайан Келли на оживленном перекрестке в Нейплсе, Флорида. Келли, главный в штате специалист по пумам, указывает на восток, где расположен крупный жилой комплекс, в котором проживает и он сам. По словам Брайана, всего в полукилометре отсюда в объектив камеры видеонаблюдения попала пума, а другая перебралась через шестиполосное шоссе, у которого мы стоим.

Еще одна пума, восьмилетняя самка по имени FP224, живет неподалеку. Она дважды попадала под машину, и оба раза это заканчивалось переломом лапы. В обоих случаях ветеринары вылечили ее и отпустили на волю. В поисках следов неосторожной пумы мы направляемся в сторону дома Келли: сразу за домом начинается лес, где FP224 недавно устроила себе логово и родила как минимум трех детенышей. Сейчас сезон дождей, и следы пум обычно смывает – но нам везет.

«Вот она», – говорит Брайан, указывая на внушительные, размером с мой кулак, отпечатки лап на мягкой земле. Мы идем по следам, пробираясь через заросли высоких сосен и пальм, увешанных гирляндами эпифитов. Проверив фотоловушку с датчиками движения, Келли выясняет, что FP224 прошла здесь два дня назад в девять часов вечера.