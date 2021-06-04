Флоридская пума: возвращение кошки
«Добро пожаловать в страну пум», – приветствует меня Брайан Келли на оживленном перекрестке в Нейплсе, Флорида. Келли, главный в штате специалист по пумам, указывает на восток, где расположен крупный жилой комплекс, в котором проживает и он сам. По словам Брайана, всего в полукилометре отсюда в объектив камеры видеонаблюдения попала пума, а другая перебралась через шестиполосное шоссе, у которого мы стоим.
Еще одна пума, восьмилетняя самка по имени FP224, живет неподалеку. Она дважды попадала под машину, и оба раза это заканчивалось переломом лапы. В обоих случаях ветеринары вылечили ее и отпустили на волю. В поисках следов неосторожной пумы мы направляемся в сторону дома Келли: сразу за домом начинается лес, где FP224 недавно устроила себе логово и родила как минимум трех детенышей. Сейчас сезон дождей, и следы пум обычно смывает – но нам везет.
«Вот она», – говорит Брайан, указывая на внушительные, размером с мой кулак, отпечатки лап на мягкой земле. Мы идем по следам, пробираясь через заросли высоких сосен и пальм, увешанных гирляндами эпифитов. Проверив фотоловушку с датчиками движения, Келли выясняет, что FP224 прошла здесь два дня назад в девять часов вечера.
Меня охватывает радостное волнение: во Флориде все еще есть крупные кошки, причем некоторые так хорошо приспосабливаются к меняющимся условиям, что живут совсем рядом с людьми, в пригородах!
Большинство жителей штата никогда не увидит следов присутствия этих солидных – весом до 75 килограммов, с длиной прыжка почти в десять метров – хищников. Однако для выживания в Юго-Восточной и Центральной Флориде пуме, которую индейцы чероки называли хозяйкой леса, нужны миллионы гектаров дикой природы – болот, лесов и лугов, многие из которых могут исчезнуть, уступив место кварталам новых домов.
Этот подвид пумы когда-то обитал на большей части юго-востока США. Однако на пум активно охотились, и к 1970-м они сохранились только во Флориде, а их численность в то время составляла менее 30 особей, отчего крайне велика была вероятность инбридинга. Флоридская пума оказалась на волосок от вымирания.
Ученые разработали беспрецедентный план спасения: в середине 1990-х они обратились к Рою Макбрайду – вероятно, лучшему в мире охотнику на пум, – чтобы тот отловил у себя в Техасе восемь самок, которых затем выпустили в Южной Флориде. Пять из них дали потомство; увеличение генетического разнообразия спасло пуму от вымирания.
Популяция медленно росла, и сегодня она насчитывает около 200 особей. Большинство из них обитает в обширном районе, прилегающем с юга к реке Калусахатчи и тянущемся на восток от Форт-Майерса. «Это один из самых успешных эпизодов в истории охраны дикой природы в США», – говорит Карлтон Уорд – младший, активист-эколог и фотограф, чью деятельность поддерживает Национальное географическое общество.
Но будущему пумы все еще угрожают опасности разного рода. Так, под колесами машин ежегодно гибнет более двух десятков животных – это говорит о том, какую угрозу для них представляет строительство жилья и новых дорог сегодня, когда во Флориду ежедневно переезжает 900 человек.
Но есть и обнадеживающие новости: пумы возвращаются на прежние территории обитания. В 2016 ученые заметили одну самку к северу от реки Калусахатчи, в заповеднике Babcock Ranch, – впервые с 1973 года!
«Это было знаковое событие», – объясняет биолог Дженнифер Корн. В отличие от самцов самки не уходят далеко от места обитания своей матери – и это главный фактор, сдерживающий распространение вида. Сегодня, по оценке Брайана Келли, к северу от Калусахатчи обитает около 25 пум, в том числе несколько самок.
Распространение на север необходимо пумам для выживания в долгосрочной перспективе, но, по словам Уорда, оно возможно, только если удастся сохранить протянувшийся через весь штат Флоридский природный коридор – лоскутное одеяло из государственных и частных земель. Для этого природоохранным организациям нужно привлекать больше финансов, которые помогут хозяевам земли, по большей части владельцам ранчо, уберечь открытые пространства от превращения в чересполосицу из жилых кварталов, парковок и шоссе.
National Geographic Россия №210, июнь 2021
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