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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

Флоридская пума: возвращение кошки

Текст: Дуглас Мейн
04 июня 2021
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Национальный природный рефугиум Florida Panther на юго-западе штата: самец пумы легко перепрыгивает через ручей. Эти редко попадающиеся на глаза человеку хищники, популяция которых насчитывает всего пару сотен особей, возвращаются на северные земли Флориды.
Фото: Карлтон Уорд – младший
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Дороги способствуют строительству новых пригородов, таких как этот район вблизи Орландо, вторгающийся в традиционную среду обитания пум.
Фото: Карлтон Уорд – младший
Популяция пум, оказавшихся было на грани исчезновения, растет, но выживанию подвида может помешать строительный бум.

«Добро пожаловать в страну пум», – приветствует меня Брайан Келли на оживленном перекрестке в Нейплсе, Флорида. Келли, главный в штате специалист по пумам, указывает на восток, где расположен крупный жилой комплекс, в котором проживает и он сам. По словам Брайана, всего в полукилометре отсюда в объектив камеры видеонаблюдения попала пума, а другая перебралась через шестиполосное шоссе, у которого мы стоим.

Еще одна пума, восьмилетняя самка по имени FP224, живет неподалеку. Она дважды попадала под машину, и оба раза это заканчивалось переломом лапы. В обоих случаях ветеринары вылечили ее и отпустили на волю. В поисках следов неосторожной пумы мы направляемся в сторону дома Келли: сразу за домом начинается лес, где FP224 недавно устроила себе логово и родила как минимум трех детенышей. Сейчас сезон дождей, и следы пум обычно смывает – но нам везет.

«Вот она», – говорит Брайан, указывая на внушительные, размером с мой кулак, отпечатки лап на мягкой земле. Мы идем по следам, пробираясь через заросли высоких сосен и пальм, увешанных гирляндами эпифитов. Проверив фотоловушку с датчиками движения, Келли выясняет, что FP224 прошла здесь два дня назад в девять часов вечера.

Сорен Уоллджасперо, NGM Staff

Меня охватывает радостное волнение: во Флориде все еще есть крупные кошки, причем некоторые так хорошо приспосабливаются к меняющимся условиям, что живут совсем рядом с людьми, в пригородах!

Большинство жителей штата никогда не увидит следов присутствия этих солидных – весом до 75 килограммов, с длиной прыжка почти в десять метров – хищников. Однако для выживания в Юго-Восточной и Центральной Флориде пуме, которую индейцы чероки называли хозяйкой леса, нужны миллионы гектаров дикой природы – болот, лесов и лугов, многие из которых могут исчезнуть, уступив место кварталам новых домов.

Этот подвид пумы когда-то обитал на большей части юго-востока США. Однако на пум активно охотились, и к 1970-м они сохранились только во Флориде, а их численность в то время составляла менее 30 особей, отчего крайне велика была вероятность инбридинга. Флоридская пума оказалась на волосок от вымирания.

Ученые разработали беспрецедентный план спасения: в середине 1990-х они обратились к Рою Макбрайду – вероятно, лучшему в мире охотнику на пум, – чтобы тот отловил у себя в Техасе восемь самок, которых затем выпустили в Южной Флориде. Пять из них дали потомство; увеличение генетического разнообразия спасло пуму от вымирания.

Популяция медленно росла, и сегодня она насчитывает около 200 особей. Большинство из них обитает в обширном районе, прилегающем с юга к реке Калусахатчи и тянущемся на восток от Форт-Майерса. «Это один из самых успешных эпизодов в истории охраны дикой природы в США», – говорит Карлтон Уорд – младший, активист-эколог и фотограф, чью деятельность поддерживает Национальное географическое общество.

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Сотрудники природоохранного центра White Oak переносят двух детенышей, находящихся под действием седативного средства. Их мать, FP224, обитающая на юго-западе Флориды, попала под машину и сломала ногу. Ее вылечили, и семейство вернулось в дикую природу. Увы, вскоре оба детеныша погибли под колесами автомобилей.
Фото: Карлтон Уорд – младший
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Пума пользуется недавно сооруженным уступом, чтобы пройти в тоннеле под шоссе вблизи города Лабелль южнее реки Калусахатчи. Этот снимок был сделан в инфракрасном свете за пределами видимого спектра, чтобы не побеспокоить животное.
Фото: Карлтон Уорд – младший

Но будущему пумы все еще угрожают опасности разного рода. Так, под колесами машин ежегодно гибнет более двух десятков животных – это говорит о том, какую угрозу для них представляет строительство жилья и новых дорог сегодня, когда во Флориду ежедневно переезжает 900 человек.

Но есть и обнадеживающие новости: пумы возвращаются на прежние территории обитания. В 2016 ученые заметили одну самку к северу от реки Калусахатчи, в заповеднике Babcock Ranch, – впервые с 1973 года!

«Это было знаковое событие», – объясняет биолог Дженнифер Корн. В отличие от самцов самки не уходят далеко от места обитания своей матери – и это главный фактор, сдерживающий распространение вида. Сегодня, по оценке Брайана Келли, к северу от Калусахатчи обитает около 25 пум, в том числе несколько самок.

Распространение на север необходимо пумам для выживания в долгосрочной перспективе, но, по словам Уорда, оно возможно, только если удастся сохранить протянувшийся через весь штат Флоридский природный коридор – лоскутное одеяло из государственных и частных земель. Для этого природоохранным организациям нужно привлекать больше финансов, которые помогут хозяевам земли, по большей части владельцам ранчо, уберечь открытые пространства от превращения в чересполосицу из жилых кварталов, парковок и шоссе.

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Карлтон Уорд – младший Лорент Лоллис и другие ковбои загоняют скот на ранчо Buck Island в южной части центральной Флориды. Такие ранчо занимают около одной шестой территории штата, но их существованию угрожает урбанизация. Для выживания пумы и продолжения успешного функционирования Флоридского природного коридора необходимо обеспечить охрану этих сельскохозяйственных земель.
National Geographic Россия №210, июнь 2021

National Geographic Россия №210, июнь 2021

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