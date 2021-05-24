Фото собаки на заставке утонувшего телефона помогло найти его хозяина

В начале апреля Ребекка Кинастон и Грэм Джонсон, плавая с маской и трубкой на реке Клута в Новой Зеландии, нашли на дне чей-то iPhone. Он не включался, но Грег все же решил попробовать найти владельца. Он прочитал в интернете, что аппарат можно высушить с помощью риса. Так он и сделал: положил телефон в миску с рисовыми зернами.
Через месяц Ребекка решила включить телефон, поставила его на зарядку, и спустя некоторое время на экране появилось изображение собаки и дата – 7 февраля. Ребекка разместила фотографию заблокированного экрана в соцсетях, и ответ пришел практически сразу: пес оказался местной легендой.
Собака по кличке Магнум вместе со своим хозяином Карлом Джеррардом жила в туристическом городке Ванака у подножия новозеландского горного массива Южные Альпы. Мужчина действительно выронил телефон в начале февраля, находясь в лодке.
Магнум умер в 2017 году от рака. В семье Джеррарда пес прожил 12 лет и был полноправным членом семьи. Он защищал его детей от возможных опасностей, а также любил самостоятельно бродить по городу и часто появлялся в многолюдном туристическом квартале Ванаки. Его видели на танцполах, в барах и клубах: дружелюбный Магнус обожал внимание.
Карл Джеррард обрадовался не только находке телефона, но и тому, что спустя несколько лет люди снова смогли вспомнить историю его пса, который радовал весь город.