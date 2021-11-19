Франция запретила диких животных в цирках

Французские законодатели проголосовали за запрет использования диких животных в цирковых представлениях. Выступления тигров, львов, медведей и других зверей прекратятся в течение двух лет, а через семь владение ими станет незаконным. Финальная точка в отношении шоу дельфинов будет поставлена через пять лет.

Помимо мер, направленных на цирки, новый закон повысит максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 000 евро, а также ужесточит ограничения на продажу домашних животных. Фермы по производству норок должны быть незамедлительно закрыты, а телешоу и любые развлекательные мероприятия, включая частные, больше не смогут привлекать диких зверей к участию.

Закон, подписанный президентом Эммануэлем Макроном, обсуждается с 2020 года. Основанная Макроном партия «Вперед, Республика!» назвала это «историческим шагом». Фонд самой известной французской защитницы животных, актрисы Брижит Бардо, приветствовал эти меры как большое достижение, но многие активисты считают его недостаточным.