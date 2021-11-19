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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Франция запретила диких животных в цирках

Анастасия Баринова
19 ноября 2021
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Фото: Pixabay
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Принудительное кормление птицы на фермах фуа-гра
Фото: L214/Wikipedia
Но многие представители фауны остаются незащищенными.

Французские законодатели проголосовали за запрет использования диких животных в цирковых представлениях. Выступления тигров, львов, медведей и других зверей прекратятся в течение двух лет, а через семь владение ими станет незаконным. Финальная точка в отношении шоу дельфинов будет поставлена через пять лет.

Помимо мер, направленных на цирки, новый закон повысит максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 000 евро, а также ужесточит ограничения на продажу домашних животных. Фермы по производству норок должны быть незамедлительно закрыты, а телешоу и любые развлекательные мероприятия, включая частные, больше не смогут привлекать диких зверей к участию.

Закон, подписанный президентом Эммануэлем Макроном, обсуждается с 2020 года. Основанная Макроном партия «Вперед, Республика!» назвала это «историческим шагом». Фонд самой известной французской защитницы животных, актрисы Брижит Бардо, приветствовал эти меры как большое достижение, но многие активисты считают его недостаточным.

Они также призывают улучшить условия на промышленных животноводческих фермах, однако это, как пояснил сенатор Дэниел Сэлмон, потребует «изменения нашей сельскохозяйственной модели». Остаются открытыми и такие вопросы, как охота и бой быков: жители сельской местности защищают их как «давние культурные обычаи». И, наконец, приветствуя закрытие ферм, где содержатся норки, защитники животных напоминают о комплексах по производству фуа-гра: там птиц по-прежнему насильственно кормят, «раздувая» их печень до гигантских размеров, что причиняет им мучение на протяжении всей их короткой жизни.

С другой стороны недовольство выражает 120 владельцев цирков: они планируют протестовать против наложенных ограничений, а также предупреждают, что многие представители фауны могут оказаться брошенными.

«Это произвол. В наших цирках нет животных, с которыми плохо обращаются», – Уильям Керидж, глава профсоюза цирковых дрессировщиков животных.

Профсоюз готовится подать апелляцию. Однако результаты опроса показали, что подавляющее большинство французов поддерживают закон. В десятках городов передвижные цирки с использованием животных уже запрещены.

Благодаря всем этим шагам Франция встает в один ряд с более чем 20 европейскими странами, которые уже их предприняли. Среди лидеров движения за права представителей фауны – Великобритания.

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