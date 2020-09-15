Фрисби-пес: собака, из-за которой игра в летающий диск стала настоящим соревнованием

Почти с тех самых пор, как появился фрисби (летающий диск), игра с ним стала популярной не только среди людей, но и у собак. Однако настоящим спортивным соревнованием её начали считать благодаря малой английской борзой Эшли Уиппету.

Ещё будучи щенком, пес Эшли любил бегать за летающим диском, который бросал ему его хозяин Алекс Штейн, студент университета штата Огайо. Причем, пес делал это, возможно, гораздо лучше других собак. Эшли несся за фрисби со скоростью 56 км/ч и подпрыгивал на высоту до 3 метров, а совершаемые им пируэты постоянно собирали толпу зрителей.

Все это заставило хозяина Уиппета отправиться в Голливуд со своим питомцем, где тот мог бы прославиться своим талантом. Однако там к умению пса не проявили никакого интереса. Тогда Алекс Штейн решил продемонстрировать способности Эшли в другом месте. Так 5 августа 1974 года Алекс отправился на баскетбольный матч «Цинциннати Редс» и «Лос-Анджелес Доджерс». На матч он незаметно пронес и своего пса. Сразу после восьмой подачи Алекс выбежал на поле вместе со своим питомцем и начал бросать ему фрисби. Публика была настолько восхищена увиденным, что матч приостановили, а игру пса с хозяином стали комментировать спортивные ведущие.

В итоге Алекса Штейна арестовали и оштрафовали, но зато его пес прославился на всю страну. После представления на баскетбольном матче Уиппет и Штейн были приглашены на несколько телевизионных передач, а также на XII чемпионат по регби, где в перерыве между таймами Эшли Уиппет снова продемонстрировал свой талант. В этом же году международный чемпионат по фрисби включил в свою программу новый вид соревнований — фрисби с участием собак, на котором Эшли становился победителем три раза подряд. А спустя несколько лет эти соревнования были названы «Эшли Уиппет» (AWI), в честь пса основавшего соревнование, в котором сегодня участвуют тысячи собак.

Узнайте, как прославился Джим — чудо-пес с необыкновенным даром предсказания.