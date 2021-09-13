Футбольные фанаты спасают кота с помощью флага: видео

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами состоялся матч по американскому футболу между командами Аппалачского государственного университета и местного университета. В какой-то момент глаза болельщиков оторвались от поля и устремились на второй ярус трибуны: с нее свисал громко мяукающий кот. Животное держалось за тонкую проволоку, но сила притяжения делала свое дело, и в итоге кот повис на одной лапе.

Люди отреагировали моментально. Болельщики, находившиеся на трибуне, пытались помочь коту, но он оставался вне досягаемости. Зато те, кто был внизу, просчитали траекторию падения и растянули флаги. Среди них был Крейг Кромер, постоянный посетитель матчей, имеющий абонемент на все спортивные события. Именно его флаг и стал тентом, куда упало животное.