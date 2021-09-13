Футбольные фанаты спасают кота с помощью флага: видео

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами состоялся матч по американскому футболу между командами Аппалачского государственного университета и местного университета. В какой-то момент глаза болельщиков оторвались от поля и устремились на второй ярус трибуны: с нее свисал громко мяукающий кот. Животное держалось за тонкую проволоку, но сила притяжения делала свое дело, и в итоге кот повис на одной лапе.
Люди отреагировали моментально. Болельщики, находившиеся на трибуне, пытались помочь коту, но он оставался вне досягаемости. Зато те, кто был внизу, просчитали траекторию падения и растянули флаги. Среди них был Крейг Кромер, постоянный посетитель матчей, имеющий абонемент на все спортивные события. Именно его флаг и стал тентом, куда упало животное.
Holy 💩 pic.twitter.com/L6dLOnxjyQ— Rich Eisen (@richeisen) September 12, 2021
Напряженная ситуация длилась всего несколько минут, но все, кто «болел» за кота, ощущали это ее как «вечность». Упав на флаг, кот не удержал равновесие и перевалился за его край, но рядом был ещё один кусок ткани. Проверяя состояние животного, один из зрителей поднял его высоко вверх.
Miami Hurricanes fans ended up saving a cat’s life at Hard Rock Stadium. 😳— TSN (@TSN_Sports) September 11, 2021
(🎥: @DannyWQAM)
pic.twitter.com/ZRxsmciFDx
Сам герой съемки отделался лишь стрессом, зато люди, находившиеся ближе всего, получили несколько царапин. Матч тем временем завершился со счетом 25–23 в пользу хозяев поля.
Посмотрите, как кот выпрыгивает с пятого этажа горящего дома.