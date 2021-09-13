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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Футбольные фанаты спасают кота с помощью флага: видео

Анастасия Баринова
13 сентября 2021
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Фото: TSN/Twitter
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Фото: Rich Eisen/Twitter
Животное отделалось легким испугом.

12 сентября на стадионе Hard Rock в Майами состоялся матч по американскому футболу между командами Аппалачского государственного университета и местного университета. В какой-то момент глаза болельщиков оторвались от поля и устремились на второй ярус трибуны: с нее свисал громко мяукающий кот. Животное держалось за тонкую проволоку, но сила притяжения делала свое дело, и в итоге кот повис на одной лапе.

Люди отреагировали моментально. Болельщики, находившиеся на трибуне, пытались помочь коту, но он оставался вне досягаемости. Зато те, кто был внизу, просчитали траекторию падения и растянули флаги. Среди них был Крейг Кромер, постоянный посетитель матчей, имеющий абонемент на все спортивные события. Именно его флаг и стал тентом, куда упало животное.

Напряженная ситуация длилась всего несколько минут, но все, кто «болел» за кота, ощущали это ее как «вечность». Упав на флаг, кот не удержал равновесие и перевалился за его край, но рядом был ещё один кусок ткани. Проверяя состояние животного, один из зрителей поднял его высоко вверх.

Сам герой съемки отделался лишь стрессом, зато люди, находившиеся ближе всего, получили несколько царапин. Матч тем временем завершился со счетом 25–23 в пользу хозяев поля.

Посмотрите, как кот выпрыгивает с пятого этажа горящего дома.

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