Где находится крупнейшая в мире скульптура гориллы

В пригороде Чикаго, в зоопарке Брукфилда, появилась самая большая бронзовая скульптура гориллы в мире. Ее авторы создали это произведение с целью «повышения осведомленности о важности гориллы, находящейся под угрозой исчезновения». Монумент, изображающий лежащее животное, в длину достигает 7 метров. Его высота — 2,5 метра, масса — 2160 кг.
Памятник называется «король Ньяни» (с языка суахили имя переводится как «горилла»). Его огромная вытянутая правая лапа позволяет гостям посидеть в его объятьях. Скульпторы во время своей поездки в Уганду получили сильные впечатления от встречи с гориллами; вернувшись домой, они решили внести свой посильный вклад в поддержку этих животных.
Гориллы входят в число ближайших родственников людей, у них 98% одной и той же ДНК. Но все виды восточных и западных горилл, а также их подвиды находятся под угрозой исчезновения. Незаконное браконьерство, гражданские беспорядки, вырубка лесов, производство энергии и добыча полезных ископаемых, а также изменение климата затрудняют выживание животных в их естественной среде обитания.
В Брукфилде обитают семь западных равнинных горилл (Gorilla gorilla gorilla) возрастом от 41 года до трех лет. Чикагское зоологическое общество, куда входит этот зоопарк, является участником североамериканской программы по спасению этих редких видов животных. Здесь также заботятся о других уязвимых представителях фауны, а средства, собранные через отдельный фонд, направляются в зоопарки всего мира.
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