Где находится крупнейшая в мире скульптура гориллы

Гориллы входят в число ближайших родственников людей, у них 98% одной и той же ДНК. Но все виды восточных и западных горилл, а также их подвиды находятся под угрозой исчезновения. Незаконное браконьерство, гражданские беспорядки, вырубка лесов, производство энергии и добыча полезных ископаемых, а также изменение климата затрудняют выживание животных в их естественной среде обитания.

В Брукфилде обитают семь западных равнинных горилл (Gorilla gorilla gorilla) возрастом от 41 года до трех лет. Чикагское зоологическое общество, куда входит этот зоопарк, является участником североамериканской программы по спасению этих редких видов животных. Здесь также заботятся о других уязвимых представителях фауны, а средства, собранные через отдельный фонд, направляются в зоопарки всего мира.