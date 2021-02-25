Геном пещерного медведя секвенировали из кости возрастом 360 000 лет

Новое исследование, опубликованное в Current Biology, показывает, что ДНК может существовать дольше, чем предполагали ученые. По словам Барлоу, это открывает новые возможности для генетических исследований в ранее невообразимых временных масштабах.

Существуют и более древние образцы ДНК, но все они были получены из окаменелостей, обнаруженных в вечной мерзлоте. В случае с пещерным медведем, его кость была найдена в умеренной зоне, и она примерно в семь раз старше любой подобной кости, которую секвенировали ранее.

Ареал пещерных медведей (Ursus spelaeus) в плейстоцене охватывал весь Евразийский континент, но в конечном итоге эти животные вымерли в период между 27 800 и 25 000 лет назад. Они были крупнее бурых медведей, весили около 700 кг, и, вероятно, были всеядными.