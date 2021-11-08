Гепарды на продажу: специальное расследование National Geographic

Узнаете ли вы этих животных?

Вопрос задает прокурор. В зале суда – зарешеченная «клетка» с двумя подсудимыми, на полу стоит переноска, где сидят пять котят гепарда. Они издают тревожные звуки, напоминающие скорее не мяуканье, а чириканье.

Один из подсудимых – Абдирахман Юсуф Махди, чаще его называют Абди Хайван. «Никогда не видел», – взглянув на котят, бросает он.

После паузы слышен голос второго мужчины за решеткой, Махамеда Али Гуледа: «Да, я уже видел их, эти гепарды жили в моем доме».

Суд проходит в Харгейсе, столице Сомалиленда, самопровозглашенной автономной республики на полуострове Сомали. Подсудимых обвиняют в том, что они отлавливали малышей гепарда – в то время, как в стране идет борьба с преступными группировкам, которые превратили весь регион в центр незаконной торговли редкими большими кошками.

Дело завели в октябре 2020 года – полиция, приехавшая по наводке в дом Гуледа, обнаружила десять котят; хозяина жилища и его друга Абди Хайвана арестовали. Это был уже шестнадцатый случай за четыре месяца, когда гепардов изымали у местных жителей.