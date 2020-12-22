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Гибель 300 тюленей на Каспии оказалась не связана с загрязнением воды

National Geographic Россия
22 декабря 2020
К такому выводу пришли эксперты, проводившие вскрытие животных и отбор проб на побережье Каспийского моря.

Ученые Каспийской научной экспедиции, организованной Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) завершили первый этап изучения выброса каспийских тюленей (Phoca caspica) на побережье Дагестана. Основные версии гибели связаны с естественными природным факторами, сообщает Росрыболовство.

Исследования объединенного научного отряда велись с 10 по 17 декабря. Кроме того, в море в районе происшествия работало научно-исследовательское судно ВНИРО «Исследователь Каспия», с борта которого проводились заборы проб воды и визуальные наблюдения за тюленями. Было обследовано более 320 км побережья Дагестана — от Кизлярского района (село Суюткино) на севере до Дербентского района (устье реки Самур) на юге. Наибольшие выбросы мертвых тюленей были обнаружены между Махачкалой и Каспийском.

«В результате вскрытий тюленей собран большой объем проб, который позволит провести детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани», — говорится в сообщении Росрыболовства.

«Основные версии гибели каспийского тюленя связаны с естественными природными факторами. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами», — Вячеслав Бизиков, руководитель экспедиции.

По словам ученого, исключается и версия гибели животных на рыбных промыслах, так как на обследованных трупах тюленей нет каких-либо следов сетей и других орудий лова, а в их желудках отсутствует килька — основной объект современных каспийских промыслов.

Он добавил, что гибель более 300 тюленей не окажет критичного влияния на их популяцию, поскольку, по последним данным, популяции каспийского тюленя стабильна и составляет от 270 до 300 тысяч особей.

Согласно сообщению, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи были в 2012 и в 2016 годах. В ноябре 2016 года выбросы мертвых тюленей на каспийском побережье Дагестана отмечались в конце ноября после длительных продолжительных штормов на Каспии. Было обнаружено 300 разновозрастных особей. Точную причину их гибели тогда установить не удалось, отмечает Росрыболовство.

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