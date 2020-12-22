Гибель 300 тюленей на Каспии оказалась не связана с загрязнением воды

По словам ученого, исключается и версия гибели животных на рыбных промыслах, так как на обследованных трупах тюленей нет каких-либо следов сетей и других орудий лова, а в их желудках отсутствует килька — основной объект современных каспийских промыслов.

Он добавил, что гибель более 300 тюленей не окажет критичного влияния на их популяцию, поскольку, по последним данным, популяции каспийского тюленя стабильна и составляет от 270 до 300 тысяч особей.

Согласно сообщению, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи были в 2012 и в 2016 годах. В ноябре 2016 года выбросы мертвых тюленей на каспийском побережье Дагестана отмечались в конце ноября после длительных продолжительных штормов на Каспии. Было обнаружено 300 разновозрастных особей. Точную причину их гибели тогда установить не удалось, отмечает Росрыболовство.

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