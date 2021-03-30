Гиена и леопард дерутся за добычу, которая пытается сбежать: видео

Это видео удалось снять туристке Шарлин Свейнпол во время сафари со своей семьей и друзьями в национальном парке Крюгера (ЮАР), недалеко от лагеря отдыха Летаба. Они заметили взрослого и явно умудренного опытом одноглазого леопарда, который притаился за толстым деревом. Хищник устроил засаду и терпеливо ждал, пока мимо него пробежит целой стадо антилоп импал. Когда одна из импал – беременная и, возможно, от этого уставшая самка – отстала от собратьев, пятнистый зверь бросился на легкую добычу.

Тревожные крики, которые подняли убегающие импалы и сама жертва нападения, привлекли крупную гиену. Она не стала даром терять времени и решила отнять чужой улов. По размерам хищница едва ли не превосходила одноглазого леопарда, поэтому когда она стремительно и уверенно бросилась на него, тот вынужден был отступить. Однако так легко леопард сдаваться не собирался: когда гиена перехватила пытающуюся вырваться импалу, он напал на нее сбоку, а затем еще раз кинулся на соперницу с другой стороны.

Однако каждая его атака заканчивалась провалом (как и все попытки антилопы сбежать, пока делившие еще не убитую добычу хищники были заняты разборками друг с другом).