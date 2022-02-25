Гиеновидные собаки попытались поймать прыгунов среди камней. Но кое-чего не учли

Загнав антилоп на скалу, они сами оказались в тупике.

На африканском континенте живут антилопы-прыгуны (Oreotragus oreotragus): коренастые животные высотой около 60 см. Они активны по ночам, а днем расслабленно греются в лучах солнца. При этом их жизнь полна опасности: на миниатюрных антилоп охотится множество хищников, включая шакала, орла, леопарда и даже павиана. Тем не менее, их продолжительность жизни в дикой природе составляет в среднем 15 лет.

Эти копытные выработали наиболее эффективные модели поведения, чтобы спасаться от врагов. Они живут большими группами и наладили «дежурство», по очереди высматривая хищников, пока другие кормятся или отдыхают. В случае опасности они издают пронзительный свист, предупреждая сородичей.

Даже если враг подкрадывается неожиданно, у прыгуна могут быть преимущества. Таким примером поделились рейнджеры, снявшие видео в заповеднике Мала-Мала. Эта природоохранная территория граничит с Национальным парком Крюгера и обладает богатой фауной.

Более 20 гиеновидных собак целой стаей бродили по заповеднику в поисках пищи – эти смышленые хищники охотятся вместе два раза в день. Заметив группу антилоп, собаки принялись их преследовать, но прыгуны нашли идеальное укрытие: они вскарабкались на каменистую возвышенность. И сразу доказали, что не зря носят свое имя – прыгают они и впрямь отлично, а острые копыта позволяют им крепко держаться на скалах.

В результате антилопы обосновались на краю уступа, вне зоны досягаемости собак. Те не могли до них допрыгнуть снизу, но не могли наброситься и сверху, поскольку попросту сорвались бы с отвесного склона. Одна из гиеновидных собак подобралась совсем близко и почти дотянулась до замершего на месте прыгуна, но продвинуться еще хотя бы немного вперед для решительного броска она так и не смогла.

Взрослые хищники, похоже, уже были знакомы с такой невыгодной для охотника позицией, и они не проявляли к антилопам интереса. Поймать добычу старались юные собаки, но в конце концов устали и они. В итоге стая отправилась преследовать более крупных антилоп – импал.

Посмотрите, как гиеновидные собаки охотятся на буйволов.