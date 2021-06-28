Гиеновидные собаки пытаются одолеть гиену: видео

В Африке живут гиеновидные собаки (Lycaon pictus) и гиены (Hyaenidae). Несмотря на то, что они похожи и по названию, и, немного, внешне – это совершенно разные типы хищников. Первые относятся к семейству псовые, вторые – к гиеновым. Они отличаются и анатомическим строением, и охотничьими способностями, но схожи в одном – оба вида хищников живут группами в очень тесной социальной сплоченности.
Пятнистая гиена, распространенная по всей территории африканского континента – самый крупный представитель гиен: в длину животные вырастают в длину до 1,3 м при высоте в плечах 80 см. Для гиеновидной собаки эти показатели гораздо меньше и составляют 1 м и 78 см соответственно. Оба этих вида охотятся стаями, и при встрече на общей территории они редко вступают в борьбу за пищевые ресурсы: в группах их силы приблизительно равны. Однако если какая-либо особь отобьется от своих товарищей – конкурирующий вид не упустит возможности расправиться с потенциальным соперником.
Эта сцена была снята в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Гиена случайно оказалась в одиночестве неподалеку от логова гиеновидных собак. Те набросились на нее, но она яростно отбивалась, используя свои мощные зубы.
На звуки сражения (лай, визг, писк и прочее – гиеновидные собаки и гиены чрезвычайно изобретательны в плане вокализации) подтянулась еще пара гиен, и тогда численное преимущество собак стало незначительным: три крупные гиены способны нанести тяжелые увечья пяти более мелким псовым. Гиеновидные собаки быстро растеряли весь свой боевой запал и быстрой рысью направились прочь от гиен, которые приостановились, глядя вслед соперникам.
Подобные противостояния (с разным исходом) происходят в Африке довольно часто, и иногда собаки не нападают, даже если их значительно больше.