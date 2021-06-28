Гиеновидные собаки пытаются одолеть гиену: видео

Эта сцена была снята в кенийском заповеднике Масаи-Мара. Гиена случайно оказалась в одиночестве неподалеку от логова гиеновидных собак. Те набросились на нее, но она яростно отбивалась, используя свои мощные зубы.

На звуки сражения (лай, визг, писк и прочее – гиеновидные собаки и гиены чрезвычайно изобретательны в плане вокализации) подтянулась еще пара гиен, и тогда численное преимущество собак стало незначительным: три крупные гиены способны нанести тяжелые увечья пяти более мелким псовым. Гиеновидные собаки быстро растеряли весь свой боевой запал и быстрой рысью направились прочь от гиен, которые приостановились, глядя вслед соперникам.

Подобные противостояния (с разным исходом) происходят в Африке довольно часто, и иногда собаки не нападают, даже если их значительно больше.