Гигантский броненосец: самый зубастый и когтистый зверь

По количеству зубов и размеру когтей ни одно современное сухопутное млекопитающее не может сравниться с гигантским броненосцем (Priodontes maximus). Этот самый крупный на Земле броненосец обитает в тропических лесах Южной Америки. Он, как и другие броненосцы, не способен переносить холод из-за низкой скорости метаболизма и отсутствия жировых запасов.

Однако примечателен он не только этим. Помимо впечатляющих размеров, он обладает рекордным среди сухопутных млекопитающих количеством зубов — от 80 до 100. И к тому же имеет чрезвычайно длинные когти, совпадающие по длине с ладонью человека! Свои огромные когти и сильные лапы он использует для рытья нор или охоты на муравьев и термитов. Собравшись поесть, броненосец раскапывает землю, а затем принимается доставать этих насекомых из узких туннелей их жилищ своим длинным языком. На охоте броненосцы полагаются не на свое зрение (у них оно очень слабое), а на обоняние.

Обычно в дикой природе гигантские броненосцы весят около 32 кг (в неволе до 60 кг) и достигают полутора метров в длину, если учитывать хвост. Впрочем, это не сравнится с размерами их древних предков — глиптодонтов, населявших американский континент более 10 000 лет назад. Они достигали 3 метров в длину и весили не менее 2 тонн!