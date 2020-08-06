Гигантский броненосец: самый зубастый и когтистый зверь
По количеству зубов и размеру когтей ни одно современное сухопутное млекопитающее не может сравниться с гигантским броненосцем (Priodontes maximus). Этот самый крупный на Земле броненосец обитает в тропических лесах Южной Америки. Он, как и другие броненосцы, не способен переносить холод из-за низкой скорости метаболизма и отсутствия жировых запасов.
Однако примечателен он не только этим. Помимо впечатляющих размеров, он обладает рекордным среди сухопутных млекопитающих количеством зубов — от 80 до 100. И к тому же имеет чрезвычайно длинные когти, совпадающие по длине с ладонью человека! Свои огромные когти и сильные лапы он использует для рытья нор или охоты на муравьев и термитов. Собравшись поесть, броненосец раскапывает землю, а затем принимается доставать этих насекомых из узких туннелей их жилищ своим длинным языком. На охоте броненосцы полагаются не на свое зрение (у них оно очень слабое), а на обоняние.
Обычно в дикой природе гигантские броненосцы весят около 32 кг (в неволе до 60 кг) и достигают полутора метров в длину, если учитывать хвост. Впрочем, это не сравнится с размерами их древних предков — глиптодонтов, населявших американский континент более 10 000 лет назад. Они достигали 3 метров в длину и весили не менее 2 тонн!
Как и глиптодонт, гигантский броненосец почти весь покрыт «защитной броней». Каждый «щиток» брони представляет собой костную пластинку, покрытую ороговевшей кожей. Иногда броненосцы сворачиваются в клубок и превращаются в «бронированный шар». Однако, вопреки распространенному мнению, не все броненосцы способны это делать, а только относящиеся к роду Tolypeutes.
Сегодня гигантские броненосцы относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Прежде всего, из-за вырубки лесов в местах обитания этих животных, а также чрезмерной охоты на них.
Интересно, что самый маленький современный броненосец — плащеносный — зачастую не превышает 15 см в длину.
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