Гималайские волки признаны уникальным видом

Изучая историю происхождения волков (Canis lupus), специалисты выделяют по меньшей мере 4 генеалогических линии, самой древней из которых является линия африканского, появившегося в середине позднего плейстоцена. Остальные линии относятся к Индийскому субконтиненту, а из них древнейшей считается линия гималайского волка (Canis himalayensis). Эти хищные млекопитающие семейства псовых появились около 800 тысяч лет назад, в период крупных климатических и геологических изменений в гималайском регионе. Индийский волк (Canis lupus pallipes) отделился от гималайского около 400 000 лет назад, а самой поздней линией (150 000 лет назад) является коренной обитатель Кашмира - тибетский волк (Canis lupus chanco).
Зоологи до сих пор не решили, выделять ли гималайского волка в отдельный подвид волков или он является лишь разновидностью обыкновенного серого волка. Однако теперь ученые зоологического отделения Оксфордского университета подробнее исследовали этих скрытных зверей, их среду обитания и поведение; и поделились результатами своих изысканий. Основываясь на множестве различных генетических маркеров они определили, что у гималайского волка был собственный уникальный эволюционный путь, включающий адаптацию к высотной среде, которой нет у любых других волков.
Таким образом выходит, что гималайского волка все же необходимо выделить в отдельный подвид, включенный в вид волков (Canis lupus). Данные ДНК и раньше подтверждали эту гипотезу, но теперь исследователи намерены бороться за то, чтобы присвоить ему латинское наименование, и уже под этим формальным таксономическим названием включить гималайского волка в Красную Книгу.
Исследователи также выяснили, что гималайские волки обитают не только в горах Непала, но и в Тибете, и в горных районах Индии, однако их популяция очень мала, и чтобы сохранить ее, необходимо приложить немало усилий на всех уровнях - от государственного до индивидуального. Местные жители выразили желание принять активное участие в природоохранных работах.
Зоологам стало известно, что стая гималайских волков состоит обыно из пяти особей. Это значительно меньше, чем в обычной волчьей стае. К тому же эти хищники в основном питаются разнообразными видами дикой добычи, которая является источником пищи в большей степени, чем домашний скот. Однако в зависимости от времени года волки могут чаще натыкаться на пасущийся скот, чем на диких травоядных животных, а еще домашний скот как инвазивный вид может медленно вытеснять потенциальных диких жертв хищников, и это становится проблемой. Для охраны популяции гималайкого волка необходимо сгладить и свести к минимуму конфликты с населением местных деревень: обеспечить надлежащую защиту во время выпаса скота и приложить усилия к восстановлению популяций диких животных, на которых смогут охотиться волки.
Таким образом, основной угрозой для редких хищников остаются убийство волков разозленными фермерами в ответ на уничтожение скота, либо убийство браконьерами (для продажи шкур и разных частей тела в рамках нелегальной торговли дикими животными).
После завершения фундаментального исследования гималайских волков планируются дальнейшие изыскания с целью изучения поведенческих и других аспектов жизни редких зверей, а также положено начало разработке плана действий по сохранению популяции гималайского волка, который в долгосрочной перспективе будет применим по всему гималайскому региону.
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