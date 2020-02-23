Гималайские волки признаны уникальным видом

Изучая историю происхождения волков (Canis lupus), специалисты выделяют по меньшей мере 4 генеалогических линии, самой древней из которых является линия африканского, появившегося в середине позднего плейстоцена. Остальные линии относятся к Индийскому субконтиненту, а из них древнейшей считается линия гималайского волка (Canis himalayensis). Эти хищные млекопитающие семейства псовых появились около 800 тысяч лет назад, в период крупных климатических и геологических изменений в гималайском регионе. Индийский волк (Canis lupus pallipes) отделился от гималайского около 400 000 лет назад, а самой поздней линией (150 000 лет назад) является коренной обитатель Кашмира - тибетский волк (Canis lupus chanco).

Зоологи до сих пор не решили, выделять ли гималайского волка в отдельный подвид волков или он является лишь разновидностью обыкновенного серого волка. Однако теперь ученые зоологического отделения Оксфордского университета подробнее исследовали этих скрытных зверей, их среду обитания и поведение; и поделились результатами своих изысканий. Основываясь на множестве различных генетических маркеров они определили, что у гималайского волка был собственный уникальный эволюционный путь, включающий адаптацию к высотной среде, которой нет у любых других волков.

Таким образом выходит, что гималайского волка все же необходимо выделить в отдельный подвид, включенный в вид волков (Canis lupus). Данные ДНК и раньше подтверждали эту гипотезу, но теперь исследователи намерены бороться за то, чтобы присвоить ему латинское наименование, и уже под этим формальным таксономическим названием включить гималайского волка в Красную Книгу.