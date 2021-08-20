Гималайский медведь испытывает фотоловушку на прочность: видео

Инцидент произошел на одной из живописных сопок «Земли леопарда». Словно позируя, навстречу фотоловушке вальяжно прошелся молодой медведь. Заметив камеру, он стал с ней играть. После встречи со зверем устройство, установленное на дереве, могло снимать только землю под собой. При этом новый ракурс камеры позволил запечатлеть медведя вновь – в перевернутом виде. Затем хищник спокойно покинул место съемок.

Фотоловушка была установлена всего за несколько дней до встречи с медведем. После «медвежьей услуги» в объектив больше не попал ни один зверь. При этом в этом районе, по данным фотомониторинга, обитает сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. Инцидент на время прервал процесс наблюдения за ними на данной точке.

Помимо фотоснимков некоторые камеры на «Земле леопарда» записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведенческие особенности животных. Однако не всегда встречи камер с лесными обитателями ограничиваются только записью «фотосессий».