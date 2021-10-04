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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Гну защищает детеныша от голодных львиц: видео

Анастасия Баринова
04 октября 2021
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Фото: BBC/YouTube
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Фото: BBC/YouTube
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Фото: BBC/YouTube
Травоядные могут дать хищнику достойный отпор.

Численность львов зависит от обилия кормовой базы, и в парке Серенгети проблем с этим нет: здесь проживает множество копытных. Однако в тех случаях, когда кошки нацеливаются на антилоп гну, охота далеко не всегда бывает удачной.

Одинокая львица никогда не нападает на столь крупное парнокопытное: рост гну — около 140 см, масса тела в среднем — до 270 кг, тогда как львицы весят не более 180 кг. Шансы на успех имеет групповая атака, а в качестве жертвы должна быть выбрана ослабленная или юная особь.

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Подобную сцену недавно сняли операторы BBC: крупное стадо гну нашло луг, заросший сочной травой, и наслаждалось трапезой, а детеныш беззаботно скакал между увлеченных едой взрослых. Львицы подкрались максимально близко и наблюдали за группой из засады. Дождавшись удачного момента — малыш неосмотрительно удалился от своих сородичей — одна из львиц бросилась в атаку. Если бы другие члены прайда успели окружить юную антилопу и ранить ее, исход битвы мог бы сложиться в пользу кошек, однако сильный и быстрый малыш сумел убежать от львицы.

Та попыталась его преследовать, однако уже было поздно: вместо уязвимого детеныша ее встретили массивные рога его матери, и львице осталось только покинуть место несостоявшейся охоты.

Посмотрите, насколько антилопа сильнее льва.

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