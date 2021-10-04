Гну защищает детеныша от голодных львиц: видео

Численность львов зависит от обилия кормовой базы, и в парке Серенгети проблем с этим нет: здесь проживает множество копытных. Однако в тех случаях, когда кошки нацеливаются на антилоп гну, охота далеко не всегда бывает удачной.

Одинокая львица никогда не нападает на столь крупное парнокопытное: рост гну — около 140 см, масса тела в среднем — до 270 кг, тогда как львицы весят не более 180 кг. Шансы на успех имеет групповая атака, а в качестве жертвы должна быть выбрана ослабленная или юная особь.