Голые землекопы избавились от слуха в процессе эволюции

Зоологов давно привлекают эти странные грызуны, которые предпочитают проводить свое время под землей. Мало того, что они, в отличие от большинства млекопитающих, обладают эктотермностью, то есть близки к хладнокровным, так еще и почти лишены слуха вдобавок к своей слепоте. Новое исследование голландских ученых посвящено именно глухоте голых землекопов и их ближайших родственников.
Пиотт и ее коллеги сосредоточили свои исследования на голых землекопах (Heterocephalus glaber) и дамарских пескороях (Fukomys damarensis), пытаясь определить, что вызывает плохой слух, и каковы его причины.
Сначала команда измерила нейронные реакции животных на различные звуки. Было подтверждено, что они могли улавливать только тихие звуки с узкой частотой от 0,5 до 4 килогерц. Для сравнения, люди могут воспринимать звуки в диапазоне от 0,02 до 20 кГц.
Также исследователи обнаружили, что у землекопов отсутствует кохлеарное усиление — процесс, с помощью которого специализированные клетки внутреннего уха помогают усиливать звуковые сигналы до того, как эти сигналы отправляются в мозг. Такой механизм используют для слуха улитки.
Ученые использовали сканирующий электронный микроскоп, чтобы более внимательно изучить внешние волосковые клетки ушей землекопов. Пучки волосковых клеток в определенном участке их уха оказались ненормальными по сравнению с таковыми у других грызунов, таких как мыши и песчанки.
Однако статистический анализ эволюционной истории мутаций генов, вызывающих появление этих аномальных пучков волосковых клеток, предполагает, что мутации не были случайными. То есть плохой слух в случае землекопов и пескороев был положительным эволюционным изменением.
У исследователей есть две основных версии, почему это могло произойти. Согласно первой, эти животные просто не нуждаются в хорошем слухе под землей. Вторая версия состоит в том, что землекопы избавились от слуха, чтобы избежать акустического перенапряжения, поскольку под землей сильное эхо.
Этим авторы работы не ограничиваются. Они предполагают, что «эти существа представляют собой естественные модели определенных типов глухоты у людей». Поэтому их дальнейшее изучение может пролить свет на причины потери слуха у человека.
Посмотрите на семейку голых землекопов из американского зоопарка.