Голые землекопы избавились от слуха в процессе эволюции

Пиотт и ее коллеги сосредоточили свои исследования на голых землекопах (Heterocephalus glaber) и дамарских пескороях (Fukomys damarensis), пытаясь определить, что вызывает плохой слух, и каковы его причины.

Сначала команда измерила нейронные реакции животных на различные звуки. Было подтверждено, что они могли улавливать только тихие звуки с узкой частотой от 0,5 до 4 килогерц. Для сравнения, люди могут воспринимать звуки в диапазоне от 0,02 до 20 кГц.

Также исследователи обнаружили, что у землекопов отсутствует кохлеарное усиление — процесс, с помощью которого специализированные клетки внутреннего уха помогают усиливать звуковые сигналы до того, как эти сигналы отправляются в мозг. Такой механизм используют для слуха улитки.

Ученые использовали сканирующий электронный микроскоп, чтобы более внимательно изучить внешние волосковые клетки ушей землекопов. Пучки волосковых клеток в определенном участке их уха оказались ненормальными по сравнению с таковыми у других грызунов, таких как мыши и песчанки.